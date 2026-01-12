कोई बात नहीं मेरी जान... लिखकर राजस्थान में युवक ने किया सुसाइड, डेढ़ महीने बाद अलमारी से मिला सुसाइड नोट

संक्षेप: कोई बात नहीं मेरी जान… अब मैं अलविदा कह रहा हूं। इन भावुक शब्दों के साथ लिखे सुसाइड नोट ने जालोर जिले के एक युवक की आत्महत्या के मामले को डेढ़ महीने बाद फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

कोई बात नहीं मेरी जान… अब मैं अलविदा कह रहा हूं। इन भावुक शब्दों के साथ लिखे सुसाइड नोट ने जालोर जिले के एक युवक की आत्महत्या के मामले को डेढ़ महीने बाद फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आहोर थाना क्षेत्र के गोदन गांव निवासी 21 वर्षीय सुरेश कुमार मेघवाल द्वारा 29 नवंबर 2025 को की गई आत्महत्या के मामले में अब मृतक के पिता ने प्रेमिका पर उकसाने का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है।

दरअसल, 29 नवंबर को सुरेश ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय आत्महत्या के स्पष्ट कारण सामने नहीं आने पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब करीब डेढ़ महीने बाद जब परिजनों ने युवक के कमरे में रखी अलमारी की सफाई की, तो उसमें से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। नोट मिलने के बाद मामला एक बार फिर गंभीर हो गया।

एसपी ऑफिस पहुंचे पिता, लगाए गंभीर आरोप

मृतक के पिता दूदाराम मेघवाल सोमवार को सुसाइड नोट लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को उसकी प्रेमिका ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए उकसाया। पिता ने बताया कि सुरेश और युवती के बीच रिश्तेदारी में प्रेम-प्रसंग था, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक कारणों से दोनों की शादी संभव नहीं थी।

दूदाराम के अनुसार, दोनों के परिजनों को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी और समझाइश के बाद शादी से इनकार कर दिया गया था। इसके बावजूद युवती लगातार सुरेश को मैसेज भेजती रही। यहां तक कि सुरेश की मां भी युवती के घर जाकर उसे बार-बार संपर्क न करने की समझाइश कर चुकी थी।

जहर की डिब्बी की फोटो ने तोड़ा हौसला

पिता ने आरोप लगाया कि 29 नवंबर को युवती ने सुरेश को जहर की डिब्बी की फोटो भेजी थी। साथ ही एक भावुक मैसेज भी लिखा था—

“बाय बाय डिकु, खुश रहना। मैं बहुत परेशान करती हूं ना। अब आपको जो ठीक लगे, वह कर लेना, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो…”

इस मैसेज को पढ़कर सुरेश को लगा कि उसकी प्रेमिका जहर खाकर आत्महत्या करने जा रही है। इसी आशंका और मानसिक तनाव में आकर उसने उसी दिन फंदा लगाकर जान दे दी।

आठ-नौ महीने से चल रहा था प्रेम-प्रसंग

पुलिस के अनुसार, सुरेश और आहोर क्षेत्र की युवती के बीच करीब 8 से 9 महीने से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। जब युवती की ओर से बातचीत कम होने लगी, तो सुरेश मानसिक रूप से टूटने लगा। सुसाइड नोट में उसने इसका जिक्र भी किया है।

सुसाइड नोट में छलक उठा दर्द

सुरेश द्वारा लिखे सुसाइड नोट में उसने प्रेमिका को अपना पहला और आखिरी प्यार बताया है। उसने लिखा कि वह उसे अपनी पत्नी मान चुका था और उसके साथ भविष्य के कई सपने देखे थे। नोट में यह भी लिखा गया है कि प्रेमिका से बात न होने पर वह रात-रात भर रोता रहता था। अंत में उसने लिखा—

“कोई बात नहीं मेरी जान। अब मैं अलविदा कह रहा हूं। गुड-बाय माय लव।”

पुलिस कर रही जांच

आहोर थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि मृतक के पिता द्वारा दिया गया सुसाइड नोट पुलिस को सौंप दिया गया है। नोट की हैंडराइटिंग की जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही युवक के मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है और उसमें मौजूद मैसेज व कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है।

थानाधिकारी के अनुसार, पहले इस मामले में मर्ग दर्ज की गई थी। अब नए तथ्यों और सुसाइड नोट के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।