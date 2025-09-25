मेरी शादी करवा दो सर, मैं बहुत…राजस्थान के इस युवक ने पंचायत अधिकारी को थमाया ये लेटर

राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के नोहर विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर विकास शिविर में मौजूद अधिकारी भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए।

राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के नोहर विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर विकास शिविर में मौजूद अधिकारी भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। मामला निराला है, मजेदार है और साथ ही एक छोटे से समाजिक संदेश को भी छूता है।

नोहर तहसील के चक 22 एनटीआर के रहने वाले 33 साल के श्रवण कुमार ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। लेकिन यह कोई आम आवेदन नहीं था। इसमें श्रवण ने लिखा – “सर, मेरी शादी करवा दो। मैं अकेला हूँ और अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल नहीं कर पा रहा।” हाँ, आपने सही पढ़ा – सीधे-सीधे शादी के लिए आवेदन!

श्रवण ने विस्तार से बताया कि घर में केवल वृद्ध माता-पिता हैं। वह मजदूरी करता है, घर की जिम्मेदारियों में उलझा है और अकेले यह सब संभाल पाना उसके बस की बात नहीं। उसका कहना है कि अगर उसकी शादी हो जाए तो पत्नी उसके साथ मिलकर माता-पिता की देखभाल कर सकेगी। यानी शादी उसके लिए केवल प्यार का सवाल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सहारे का भी मामला है।

विकास शिविर में यह आवेदन आते ही माहौल बदल गया। अधिकारी और कर्मचारी चौंक गए। आमतौर पर इस तरह के शिविरों में लोग बिजली, पानी, सड़क, पेंशन या पट्टे से संबंधित आवेदन देते हैं। लेकिन किसी ने ऐसा आवेदन किया कि सीधे-सीधे शादी करवाई जाए – यह पहली बार देखने को मिला। कुछ अधिकारी हँस पड़े, कुछ के चेहरे पर हैरानी साफ थी।

गांव वाले भी इस मामले पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे युवक की मासूम फरियाद मान रहे हैं, तो कुछ इसे हास्यास्पद बता रहे हैं। लेकिन मामला इतना निराला था कि चर्चा का विषय बनना तय था। सोशल मीडिया पर भी यह प्रार्थना पत्र वायरल हो गया। लोग इसे पढ़कर हँस रहे हैं और साथ ही सोच रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या करेगा।

असल में यह कोई नया मामला नहीं है। पहले भी कई बार युवा प्रशासन से इसी तरह पत्र लिखकर शादी की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन श्रवण का मामला अलग है – इसमें माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी और अपने जीवन की वास्तविक कठिनाइयों का भाव साफ झलकता है।

सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार तो बता रहे हैं, लेकिन इसे समाज में अकेले रहने वाले युवकों की समस्या भी मान रहे हैं। कुछ कह रहे हैं – “वाह भाई, सीधा आवेदन! कितनी ईमानदारी है!” तो कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं – “सर, अब तो सरकारी शादी भी करवानी पड़ेगी!”

अधिकारी अब सोच में हैं कि श्रवण की फरियाद का क्या हल निकाला जाए। क्या यह सिर्फ चर्चा का विषय बनेगा या वास्तव में उसकी मदद की जाएगी? गांव वाले भी इस बात को लेकर उत्सुक हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर प्रशासन श्रवण की ‘शादी की फरियाद’ को कैसे पूरा करेगा।

यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि कभी-कभी जीवन की परेशानियां और जिम्मेदारियां युवाओं को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। श्रवण की शादी केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि समाज के सामने अकेले रहने वाले युवकों की मुश्किलों की कहानी भी है।