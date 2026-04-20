राजस्थान के युवक ने गुरुग्राम में पत्नी की हत्या के बाद किया सुसाइड, 6 साल का बेटा बना गवाह

हरियाणा के गुरुग्राम में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। अलवर के रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना गुरुग्राम के सेक्टर-9 इलाके की है

हरियाणा के गुरुग्राम में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। अलवर के रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना गुरुग्राम के सेक्टर-9 इलाके की है, जहां इस डबल डेथ से इलाके में सनसनी फैल गई।

10 साल पहले लव मैरिज पुलिस के अनुसार मृतक दीपक कुमार (30) अलवर के सूर्य नगर खुदनपुरी का निवासी था, जबकि उसकी पत्नी सोनम बाई (28) जुगरावर गांव की रहने वाली थी। दोनों ने करीब 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था और गुरुग्राम में अपने 6 साल के बेटे के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। दीपक टैक्सी ड्राइवर था और सोनम एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी।

शराब को लेकर हुआ विवाद, गला घोंटकर हत्या का आरोप

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय दीपक ने शराब पी रखी थी। इस बात को लेकर पत्नी सोनम ने उसे टोका, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर दीपक ने कथित रूप से सोनम का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने खुद को फंदे पर लटका लिया।

6 साल का बेटा बना सबसे बड़ा गवाह घटना के वक्त दंपती का 6 साल का बेटा दूसरे कमरे में खेल रहा था। कुछ देर बाद जब वह कमरे में आया तो उसने पिता को फंदे पर लटका देखा और मां को अचेत हालत में पाया। घबराया बच्चा तुरंत पड़ोसियों के पास भागा। पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस जांच में पारिवारिक विवाद प्रमुख वजह सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है।

मृतका के पिता का आरोप- अक्सर करता था मारपीट सोनम के पिता रामप्रसाद ने आरोप लगाया कि दीपक उनकी बेटी के साथ अक्सर मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि करीब एक महीने पहले भी दीपक ने अलवर में सोनम का गला दबाकर उसके साथ हिंसा की थी। परिवार का कहना है कि यह घरेलू हिंसा लंबे समय से चल रही थी।

भाई बोला- घटना की वजह का नहीं है अंदाजा वहीं, दीपक के भाई राकेश कुमार ने कहा कि उसे घटना की सूचना मिलने के बाद ही गुरुग्राम पहुंचा। उसने बताया कि उसे इस वारदात की असली वजह का कोई अंदाजा नहीं है। उसने यह भी कहा कि पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद था या कोई अन्य कारण, इसकी जांच होनी चाहिए।