साइबर सेंध से डगमगाया राजस्थान यूथ कांग्रेस का चुनाव; ऐप में 200 से 201 हुई सीटें
राजस्थान यूथ कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव 2026 इस बार पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के तहत कराए जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामियों और कथित साइबर हमले ने इस पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजस्थान यूथ कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव 2026 इस बार पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के तहत कराए जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामियों और कथित साइबर हमले ने इस पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव के दौरान ऐप में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रदेशभर में हड़कंप की स्थिति बन गई है।
दरअसल, चुनावी प्रक्रिया के बीच ऐप के डेटा में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की जगह 201 सीटें दिखाई देने लगीं। इस विसंगति ने न केवल उम्मीदवारों बल्कि वोटर्स के बीच भी भ्रम और अविश्वास पैदा कर दिया। इसके अलावा, कई बार ऐप से चुनाव शेड्यूल गायब होने और प्लेटफॉर्म के पूरी तरह ठप हो जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
डिजिटल चुनाव पर तकनीकी संकट
यूथ कांग्रेस के ये चुनाव पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से कराए जा रहे हैं, जिसमें सदस्यता से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया ऐप के जरिए हो रही है। लेकिन बार-बार आ रही तकनीकी बाधाओं ने इस डिजिटल प्रयोग को कठघरे में खड़ा कर दिया है। दो दिन पहले भी कथित साइबर अटैक की सूचना के चलते वोटिंग प्रक्रिया बाधित हो गई थी। बाद में तकनीकी टीम ने इसे ठीक कर मतदान दोबारा शुरू कराया, लेकिन फिर से गड़बड़ियों के चलते प्रक्रिया को रोकना पड़ा।
35 साल तक के युवाओं को मतदान का अधिकार
इस चुनाव के जरिए ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। इसके लिए 35 साल तक के युवा 75 रुपये का ऑनलाइन शुल्क देकर सदस्य बन सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। इस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से यह तय होना है कि आने वाले समय में राजस्थान यूथ कांग्रेस की कमान किसके हाथों में होगी।
पारदर्शिता पर उठे सवाल
लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियों ने चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीटों की संख्या में अचानक बदलाव और ऐप के बार-बार बंद होने से उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कई समर्थकों का कहना है कि यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म ही सुरक्षित और स्थिर नहीं है, तो चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर भरोसा कैसे किया जा सकता है।
आईटी टीम पर बढ़ा दबाव
मामले को लेकर आईटी टीम लगातार तकनीकी खामियों को दूर करने में जुटी हुई है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से कब बहाल होगी। चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि सिस्टम को सुरक्षित और त्रुटिरहित बनाने के प्रयास जारी हैं, ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके।
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज
इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। डिजिटल चुनाव के इस मॉडल को लेकर अब बहस शुरू हो गई है कि क्या बिना पूरी तकनीकी तैयारी के इस तरह की प्रक्रिया अपनाना सही था।
फिलहाल, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि तकनीकी समस्याएं कब दूर होंगी और चुनाव प्रक्रिया दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी। क्योंकि इसी प्रक्रिया के जरिए राजस्थान यूथ कांग्रेस के नए नेतृत्व का भविष्य तय होना है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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