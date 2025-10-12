Hindustan Hindi News
राजस्थान में हल्की सर्दी की दस्तक,उदयपुर सबसे ठंडा, जयपुर में 19.7 डिग्री तक गिरा पारा

राजस्थान में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। उत्तरी हवाओं के असर से सुबह-शाम हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, करौली समेत कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSun, 12 Oct 2025 08:38 AM
राजस्थान में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। उत्तरी हवाओं के असर से सुबह-शाम हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, करौली समेत कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि, दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत भी मिली। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी और फिर उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।

शनिवार को प्रदेश में सबसे ठंडी रात उदयपुर में दर्ज हुई, जहां का न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके अलावा नागौर में 16.9, पिलानी में 16.6, सीकर में 16.7, भीलवाड़ा और टोंक में 17 डिग्री, प्रतापगढ़ में 17.1, झुंझुनूं और बारां में 17.2, दौसा और चित्तौड़गढ़ में 17.8, जबकि अलवर और चूरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा।

राजधानी जयपुर में भी हल्की ठंडक महसूस हुई, जहां न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं, गंगानगर में 19.6, करौली में 19.1, जबकि कोटा में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के पश्चिमी हिस्से में अब भी गर्मी का हल्का असर है—जैसलमेर और हनुमानगढ़ में तापमान 21 डिग्री, अजमेर में 21.6, बीकानेर में 21.8 और बाड़मेर में 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, चूरू और अलवर में रात के समय हल्की सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। सुबह और शाम के समय हवा में ठंडक बढ़ने से लोगों ने स्वेटर और हल्के गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले तीन दिनों से लगातार रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। इससे साफ है कि सर्दी धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। फिलहाल प्रदेश में शुष्क मौसम बना हुआ है और आसमान साफ है।

हालांकि, दिन के समय धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। शनिवार को कोटा, बारां, करौली समेत कई जिलों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके बाद जैसलमेर में 35.3, फलोदी में 34.4, बीकानेर में 33.4, जोधपुर में 33.8, चित्तौड़गढ़ में 33, और गंगानगर में 33.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 31.3, पिलानी में 31.7, भीलवाड़ा में 32 और दौसा में 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 से 4 दिन तक दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सप्ताह से उत्तरी हवाओं की रफ्तार कम होगी, जिससे तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। इससे रात की ठंडक में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन नवंबर की शुरुआत तक सर्दी का असर फिर से तेज हो सकता है। फिलहाल किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम राहत भरा माना जा रहा है क्योंकि दिन में धूप और रात में हल्की ठंड से संतुलित माहौल बना हुआ है।

