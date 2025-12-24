Hindustan Hindi News
rajasthan winter shekhawati temperature freezing point fog train delay jaipur weather update
राजस्थान में सर्दी का सितम,शेखावाटी में जमाव बिंदु के पास पहुंचा पारा; कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार

संक्षेप:

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

Dec 24, 2025 11:38 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो आने वाले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी।

प्रदेश का शेखावाटी अंचल वर्तमान में सबसे ज्यादा ठंड की मार झेल रहा है। सीकर और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह ओस की बूंदें जमी हुई नजर आईं, जिससे ठिठुरन का अहसास बढ़ गया। सीकर में रात का तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, जो जमाव बिंदु के बेहद करीब है। गौरतलब है कि शेखावाटी में महज 24 घंटे के भीतर तापमान में करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा जयपुर, दौसा और भरतपुर जैसे जिलों में भी शीतलहर (Cold Wave) चलने से रातें अधिक ठंडी हो गई हैं।

मंगलवार को राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने के कारण बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर में दिन के तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट आई। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है।

जयपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली और यहां आने वाली 10 से ज्यादा प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनों की रफ्तार कोहरे ने थाम ली है।

प्रमुख ट्रेनों की स्थिति:

* डूंगरपुर भारत गौरव ट्रेन: लगभग 6 घंटे की देरी।

* प्रयागराज-लालगढ़ सुपरफास्ट: 3 घंटे 30 मिनट लेट।

* मन्नाडगुड़ी-भगत की कोठी एक्सप्रेस: 2 घंटे 42 मिनट की देरी।

* मरुधर एक्सप्रेस (वाराणसी से जोधपुर): 2 घंटे लेट।

* रानीखेत एक्सप्रेस: 1 घंटे 13 मिनट की देरी।

* गलताधाम पूजा एक्सप्रेस: 1 घंटे की देरी।

विरोधाभासी मौसम: न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से ऊपर

हैरान करने वाली बात यह है कि एक ओर जहां शेखावाटी में जमाव बिंदु के पास पारा है, वहीं राज्य के कई अन्य शहरों में सोमवार का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने और घने कोहरे के कारण 'ट्रैप्ड हीट' (फंसी हुई गर्मी) की वजह से सुबह-शाम की सर्दी कुछ शहरों में कम महसूस हो रही थी, लेकिन अब बर्फीली हवाओं के सक्रिय होने से यह स्थिति बदल रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार, आगामी दिनों में राज्य में पारा और नीचे गिरेगा। खासकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह और रात के समय यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें और ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम रखें।

