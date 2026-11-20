मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों में प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ सकता है। उत्तर भारत से लगातार आ रही ठंडी हवाओं के चलते रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है।

प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने राजस्थान में सर्दी का असर तेज कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। शेखावाटी से लेकर बीकानेर और जयपुर संभाग तक सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है। सीकर के फतेहपुर में सबसे ज्यादा सर्दी दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 5.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सीकर में भी रात का पारा 6.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अचानक बदले मौसम के कारण लोगों को अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों में प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ सकता है। उत्तर भारत से लगातार आ रही ठंडी हवाओं के चलते रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। खासतौर पर उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है। वहीं, दक्षिणी राजस्थान में फिलहाल इन क्षेत्रों की तुलना में सर्दी का असर कुछ कम रहने का अनुमान है।

फतेहपुर में सबसे सर्द रात, कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे पारा

प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही सीकर में रात का तापमान 6.5 डिग्री रहा। पिलानी में 9.7, चूरू और अलवर में 9.6, नागौर में 9.5 तथा करौली में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

इन शहरों में रात के समय ठंडी हवाओं के चलते गलन महसूस होने लगी है। खासकर खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह जल्दी और देर रात ठंड का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तापमान में आई गिरावट के कारण लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ने लगा है।

धूप निकली, फिर भी दिन में नहीं मिली गर्मी से राहत

गुरुवार को प्रदेशभर में मौसम साफ रहा। आसमान में बादल नहीं होने के कारण ज्यादातर इलाकों में दिनभर धूप खिली रही, लेकिन उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाओं ने धूप की गर्माहट का असर कम कर दिया। सामान्य तौर पर दिन में तेज धूप निकलने पर लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इस बार ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली।

चूरू, उदयपुर, भीलवाड़ा और सीकर सहित कई इलाकों में दिन के समय भी सर्दी का अहसास बना रहा। मौसम साफ रहने के बावजूद हवा में ठंडक के कारण लोगों को दिन में भी गर्म कपड़े पहनने पड़े।

जयपुर में सुबह-शाम ठिठुरन, दिन का तापमान 27.9 डिग्री

राजधानी जयपुर में भी सर्दी का असर बढ़ने लगा है। गुरुवार को सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। दिन में तेज धूप निकलने के बावजूद मौसम में गर्माहट महसूस नहीं हुई। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राजधानी के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

जयपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय सड़कों पर निकलने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। शाम ढलने के साथ ही सर्दी का असर फिर बढ़ गया।

शेखावाटी और बीकानेर संभाग में बढ़ेगी रात की ठंड

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान साफ रहने के बीच ठंडी उत्तरी हवाओं का असर जारी रहने से न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। अगले दो दिनों में शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के जिलों में रात की सर्दी ज्यादा तेज होने की संभावना है।