राजस्थान में सर्दी ने दी दस्तक, उत्तरी जिलों में सीजन का पहला कोहरा
कोहरे के साथ चली ठंडी हवाओं ने सुबह और शाम के मौसम में बदलाव ला दिया है। प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई।
राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठंड का अहसास बढ़ा दिया है। सोमवार सुबह बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ इलाकों में सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। पंजाब सीमा से सटे श्रीगंगानगर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। हालांकि, सूरज निकलने के साथ ही कोहरा छंट गया और आसमान साफ हो गया।
कोहरे के साथ चली ठंडी हवाओं ने सुबह और शाम के मौसम में बदलाव ला दिया है। प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। इसका असर यह रहा कि दिन में धूप के बावजूद सुबह-शाम लोगों को ठंड महसूस होने लगी। मौसम के बदले मिजाज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जालोर को छोड़कर प्रदेश के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया।
पिलानी में एक ही दिन में 5 डिग्री गिरा तापमान
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर समाप्त होने के बाद उत्तर भारत की ओर से ठंडी हवाएं राजस्थान पहुंच रही हैं। इन हवाओं के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई है। पिलानी (झुंझुनूं) में सोमवार को न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। यहां रात का पारा 14.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
सीकर और श्रीगंगानगर में भी न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस गिरा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, फतेहपुर में सबसे कम 12.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री रहा। वहीं सीकर में 13.4, अलवर और करौली में 13.8, श्रीगंगानगर में 14.1 और टोंक में 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।
दिन में धूप, सुबह-शाम ठंड का असर
सोमवार को उत्तरी राजस्थान के जिलों में कोहरे और सर्द हवाओं का असर देखने को मिला, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहा। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम चलने वाली ठंडी हवाओं ने सर्दी का अहसास बढ़ा दिया।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अब प्रदेश में सर्दी धीरे-धीरे जोर पकड़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है।
अगले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री और गिरेगा पारा
मौसम विशेषज्ञों ने मंगलवार से रात की सर्दी और बढ़ने का अनुमान जताया है। श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में रात के साथ सुबह की ठंड भी बढ़ने के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।