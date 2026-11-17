कोहरे के साथ चली ठंडी हवाओं ने सुबह और शाम के मौसम में बदलाव ला दिया है। प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अब प्रदेश में सर्दी धीरे-धीरे जोर पकड़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठंड का अहसास बढ़ा दिया है। सोमवार सुबह बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ इलाकों में सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। पंजाब सीमा से सटे श्रीगंगानगर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। हालांकि, सूरज निकलने के साथ ही कोहरा छंट गया और आसमान साफ हो गया।

कोहरे के साथ चली ठंडी हवाओं ने सुबह और शाम के मौसम में बदलाव ला दिया है। प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। इसका असर यह रहा कि दिन में धूप के बावजूद सुबह-शाम लोगों को ठंड महसूस होने लगी। मौसम के बदले मिजाज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जालोर को छोड़कर प्रदेश के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया।

पिलानी में एक ही दिन में 5 डिग्री गिरा तापमान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर समाप्त होने के बाद उत्तर भारत की ओर से ठंडी हवाएं राजस्थान पहुंच रही हैं। इन हवाओं के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई है। पिलानी (झुंझुनूं) में सोमवार को न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। यहां रात का पारा 14.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

सीकर और श्रीगंगानगर में भी न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस गिरा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, फतेहपुर में सबसे कम 12.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री रहा। वहीं सीकर में 13.4, अलवर और करौली में 13.8, श्रीगंगानगर में 14.1 और टोंक में 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।

दिन में धूप, सुबह-शाम ठंड का असर सोमवार को उत्तरी राजस्थान के जिलों में कोहरे और सर्द हवाओं का असर देखने को मिला, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहा। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम चलने वाली ठंडी हवाओं ने सर्दी का अहसास बढ़ा दिया।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अब प्रदेश में सर्दी धीरे-धीरे जोर पकड़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है।