राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ा,3 दिन शीतलहर अलर्ट, सीकर में घना कोहरा

दिसंबर की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में सर्दी ने तेज दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 3 से 5 दिसंबर तक सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों के लिए शीतलहर (कोल्ड वेव) का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी राजस्थान में लगातार तापमान गिरने के साथ कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। कई जिलों में सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है।

मंगलवार सुबह सीकर और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। कई ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। शेखावटी के जिलों के साथ ही अलवर और एनसीआर के क्षेत्रों में भी कोहरे का व्यापक असर देखा गया। दृश्यता घटने से सड़क यातायात धीमा पड़ा और लोगों को यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

कई अन्य जिलों में भी बादल छाए रहे, जिससे दिनभर मौसम में हल्की ठंडक बनी रही।

राजस्थान के भिवाड़ी में ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के अनुसार मंगलवार सुबह 9 बजे भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) स्तर 321 के करीब पहुंच गया, जो ‘बहुत खराब’ और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक श्रेणी में आता है।

एक्यूआई में लगातार बढ़ोतरी के चलते हालात इमरजेंसी जैसे बन गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे और ठंड के कारण प्रदूषित कण हवा में लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, जिससे एयर क्वालिटी तेजी से बिगड़ती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार इस बार दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में सर्दी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी औसत से नीचे रहने का अनुमान है, जबकि शीतलहर के दिनों की संख्या बढ़ सकती है।

उत्तर, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में ठंड का असर सबसे ज्यादा रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में हालांकि सर्दी सामान्य रहने की उम्मीद है।

बारिश के संदर्भ में विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश इस सीजन में सामान्य से थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन उत्तरी भारत में अच्छी बर्फबारी और वहां से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में शीतलहर का प्रभाव ज्यादा रहने वाला है।

पिछले 24 घंटों में कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। पिलानी, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, चूरू, जालोर और सिरोही में तापमान गिरने से ठंड का असर तेज हुआ है।

लूणकरणसर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में 6.5 डिग्री और चूरू में 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

सोमवार को अधिकांश जिलों में धूप खिली, जिससे दिन के समय थोड़ी राहत मिली। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जालोर में 29.7 और नागौर में 28 डिग्री अधिकतम तापमान रहा।