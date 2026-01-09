बर्फीली हवा से बढ़ी ठिठुरन, राजस्थान में शीतलहर का असर तेज; 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

संक्षेप: राजस्थान में कोहरे की तीव्रता कुछ हद तक कम होने के बाद अब बर्फीली हवाओं ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा

राजस्थान में कोहरे की तीव्रता कुछ हद तक कम होने के बाद अब बर्फीली हवाओं ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, वहीं जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ की परत जमने से कड़ाके की सर्दी का साफ असर नजर आया।

सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियातन 25 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। बच्चों को ठंड और कोहरे से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक सर्दी के तेवर बने रहने की चेतावनी दी है।

18 जिलों में कोहरा, 4 में शीतलहर का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शुक्रवार को प्रदेश के 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार 10 और 11 जनवरी को भी सर्दी का असर बरकरार रहेगा और न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

सीकर सबसे ठंडा, तापमान 2.5 डिग्री

गुरुवार को प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर सीकर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, झुंझुनूं, कोटा और अलवर सहित कई शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला गया।

रेगिस्तानी इलाकों में भी सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जैसलमेर में गुरुवार को पहली बार न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जिससे रात के समय बर्फीली ठंड का अहसास हुआ।

चित्तौड़गढ़ में विजिबिलिटी 10 मीटर

चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। आकोला कस्बे में सुबह करीब 9 बजे विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई। बेड़च नदी के किनारे से गुजरने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर चल रहे वाहन बेहद धीमी रफ्तार से चलते नजर आए।

अलवर में मावठ की बारिश

अलवर में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह करीब 6 बजे शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश (मावठ) हुई। बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई, जिससे लोगों को कंपकंपी का सामना करना पड़ा। मावठ से जहां किसानों को रबी की फसलों में फायदा होने की उम्मीद है, वहीं आमजन के लिए ठंड और ज्यादा बढ़ गई है।

भरतपुर और कोटा संभाग में घना कोहरा

पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग को छोड़कर भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। हालांकि दोपहर होते-होते कोहरा छंटा और हल्की धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान करौली में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शहरों में अधिकतम तापमान की स्थिति

गुरुवार को श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 12.3 डिग्री, झुंझुनूं में 15.9, चूरू में 15.3, वनस्थली (टोंक) में 16.6, दौसा में 16.2, बीकानेर में 17.5, जैसलमेर में 17.8, अलवर में 17, जयपुर और सीकर में 19-19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान जालोर में 23.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

