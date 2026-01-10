राजस्थान में गलन भरी सर्दी का कहर, 13 जिलों में शीतलहर- कोहरे का अलर्ट; फ्लाइट कैंसिल, हवा हुई जहरीली

संक्षेप: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से आ रही तेज बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में सर्दी का असर और तीखा कर दिया है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह से जारी गलन भरी सर्दी शनिवार (10 जनवरी) को भी बरकरार रही।

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से आ रही तेज बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में सर्दी का असर और तीखा कर दिया है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह से जारी गलन भरी सर्दी शनिवार (10 जनवरी) को भी बरकरार रही। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

घने कोहरे और खराब दृश्यता का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह दिल्ली–उदयपुर और उदयपुर–दिल्ली की इंडिगो की दो फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ीं। कोहरे के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों में वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

कोटा–भिवाड़ी की हवा सबसे ज्यादा खराब

सर्दी के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह 7 बजे भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) करीब 354 दर्ज किया गया, जो ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है। इसके अलावा कोटा और बूंदी में भी AQI 300 के पार रहा। यह स्तर दिल्ली के कई प्रदूषित इलाकों के बराबर माना जा रहा है। राज्य के 10 से अधिक शहरों में AQI 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जिससे सांस के मरीजों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ गया है।

कई जिलों में घना कोहरा, ट्रैफिक स्लो

शनिवार सुबह सीकर, नागौर, उदयपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सीकर शहर के रेलवे स्टेशन और नवलगढ़ पुलिया क्षेत्र में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जबकि कुछ इलाकों में यह 30 मीटर तक सिमट गई। दिल्ली–बीकानेर नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही।

सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान में करीब 3.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

बादल और बर्फीली हवा से बढ़ी गलन

जयपुर, दौसा और भरतपुर में मौसम साफ रहने के बावजूद बर्फीली हवाओं के कारण दिनभर गलन महसूस की गई। धौलपुर और करौली में शनिवार सुबह बादल छाए रहे, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया। धौलपुर में सुबह 7 बजे न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तापमान सिंगल डिजिट में

शुक्रवार को राज्य में सबसे ज्यादा सर्दी जैसलमेर में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। जैसलमेर के अलावा प्रदेश के लगभग सभी शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। शुक्रवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान प्रतापगढ़ में 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

एक सप्ताह तक राहत के आसार नहीं

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक इसी तरह की सर्दी बने रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिन घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। शेखावाटी क्षेत्र के साथ जयपुर और भरतपुर संभाग में शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट हो सकती है।

स्वास्थ्य और सतर्कता की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और देर रात अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही प्रदूषण के चलते बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगियों को सतर्क रहने को कहा गया है।