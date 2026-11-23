मौसम में आए इस बदलाव का असर अब दिन के तापमान पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

मौसम में आए इस बदलाव का असर अब दिन के तापमान पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

राजस्थान में सर्दी अब सिर्फ रातों तक सीमित नहीं रही है। रात के साथ दिन में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है। उत्तरी हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। यहां रात में पड़ रही ओस की बूंदें जमने लगी हैं। सुबह और शाम के समय गलन वाली सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं, शेखावाटी के सीकर और फतेहपुर से लेकर नागौर तक रात का तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है।

मौसम में आए इस बदलाव का असर अब दिन के तापमान पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। रविवार को उत्तर-पश्चिम राजस्थान के जिलों में सर्द हवाओं के कारण दिन के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और आसमान साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान उत्तरी हवाओं का असर बना रहेगा और रात के तापमान में मामूली गिरावट होने से सर्दी और बढ़ सकती है।

दिन में भी ठंड का अहसास, कई शहरों में पारा लुढ़का रविवार को प्रदेश के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। हालांकि, सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं ने लोगों को सर्दी का अहसास कराया। दिन में भी हल्की ठंडी हवा चलती रही। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर-पश्चिम राजस्थान में देखने को मिला।

फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश के सभी शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इससे साफ है कि अब सर्दी का असर दिन के मौसम में भी बढ़ने लगा है।

सीकर-फतेहपुर में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे प्रदेश में रात के समय सर्दी का असर और ज्यादा तीखा हो रहा है। उत्तरी हवाओं के चलते कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। शेखावाटी के इलाकों में रातें खासतौर पर ठंडी हो रही हैं।

सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फतेहपुर में पारा 8.1 डिग्री रहा। नागौर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। उदयपुर में भी रात का तापमान गिरकर 9.7 डिग्री पर पहुंच गया। इन शहरों में रात के समय ठंड के साथ गलन का असर महसूस किया जा रहा है।

इसके अलावा पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, चूरू, पिलानी और सिरोही में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इन इलाकों में भी सुबह और देर रात ठंड का असर बढ़ गया है।

माउंट आबू में जमने लगी ओस, फिर भी तापमान में मामूली सुधार प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल माउंट आबू में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। यहां रविवार रात तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, बीते दो दिनों के मुकाबले तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है। पारा जमाव बिंदु से करीब 3 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया।

इसके बावजूद हिल स्टेशन में ठंड से राहत नहीं मिली है। रात में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। सोमवार सुबह भी सर्द हवाओं के कारण लोगों को तेज ठिठुरन का सामना करना पड़ा। सुबह के समय खुले इलाकों में ठंड का असर ज्यादा महसूस हुआ।

अगले सात दिन मौसम रहेगा साफ, रात में बढ़ेगी ठिठुरन मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहने के साथ उत्तरी हवाओं का असर जारी रहेगा। इस दौरान तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। खासकर रात के तापमान में कमी आने से सर्दी और तेज होने की संभावना है।