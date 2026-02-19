राजस्थान में पत्नी और दो बच्चों की गला काटकर हत्या, पति ने खुद पुलिस को किया फोन

राजस्थान के जालोर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भीनमाल थाना क्षेत्र के दासपा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी।

राजस्थान के जालोर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भीनमाल थाना क्षेत्र के दासपा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में खून से सने तीनों शव चारपाई पर पड़े मिले। दीवारों और आंगन में खून के छींटे फैले हुए थे। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे मंगलाराम पुरोहित (40) ने पुलिस को फोन कर बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही भीनमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के अनुसार, मौके पर पहुंचने पर दाड़मी देवी (39), बेटी नीकू (10) और बेटे हितेश (7) के शव चारपाई पर पड़े मिले। तीनों के गले पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे और आंगन में खून फैला हुआ था, जिससे वारदात की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सख्ती से पूछताछ में टूटी कहानी शुरुआती तौर पर मंगलाराम खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस को उसके व्यवहार पर शक हुआ। पुलिस ने देखा कि उसके हाथों पर खून के निशान थे। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और रोने लगा। इसके बाद उसने पत्नी और बच्चों की हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं। हत्या में प्रयुक्त हथियार की भी तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को घटना का कारण माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

एक बेटा बचा, दादा के घर सो रहा था घटना के समय परिवार का एक बेटा मुकेश (12) अपने दादा के साथ चाचा के घर पर सो रहा था, जो घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। इस कारण वह इस भयावह वारदात से बच गया। वहीं बड़ा बेटा गोपाल (18) आंध्रप्रदेश में काम करता है। मंगलाराम के कुल चार बच्चे थे—तीन बेटे और एक बेटी।

मंगलाराम गांव में खेती करता था। उसकी शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार परिवार सामान्य जीवन जी रहा था और इस तरह की घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी। वारदात के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग स्तब्ध हैं।

गांव में मातम, पुलिस जांच में जुटी तीन हत्याओं की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे असली वजह क्या थी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पारिवारिक कलह, मानसिक स्थिति और अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जाएगी। मामले में जल्द ही विस्तृत खुलासा किए जाने की संभावना है।