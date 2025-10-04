राजस्थान: पति ने पत्नी के प्रेम संबंध से परेशान होकर की हत्या, पति और दो रिश्तेदार गिरफ्तार

करौली पुलिस ने शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी की हत्या के मामले में महिला के पति और दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। यह घटना करौली जिले के कुमरावतपुरा क्षेत्र में आठ दिन पहले हुई थी।

पुलिस के अनुसार, मृतका रंजीता की हत्या उसके पति भूरा मीना और उसके दो रिश्तेदारों – कमल मीना और रामकेश उर्फ पप्पी मीना – ने मिलकर की। प्रारंभिक पूछताछ में भूरा मीना ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।

सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) लोकेश सोनवाल ने बताया कि घटना की शुरुआत तब हुई जब रंजीता का प्रेम संबंध निरंजन मीना के साथ सामने आया। निरंजन के पिता, भानवरलाल मीना ने गुरुवार को करौली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र निरंजन (35) रंजीता के साथ लंबे समय से संबंध में था।

भानवरलाल ने बताया कि 26 सितंबर को उनका पुत्र काम पर निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। 1 अक्टूबर को उन्हें सूचना मिली कि कुमरावतपुरा जंगल में दो शव मिले हैं। शवों की शिनाख्त की गई, जिसमें से एक निरंजन का था और दूसरा रंजीता का।

पति की भूमिका और गिरफ्तारी

शुरुआत में भूरा मीना ने अपनी पत्नी की हत्या का मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसके चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। SP सोनवाल ने कहा कि भूरा मीना ने खुलासा किया कि वह अपनी पत्नी के प्रेम संबंध से मानसिक रूप से परेशान था। सामाजिक कलंक और गांव से बाहर जाकर करौली में बसने के बावजूद, रंजीता ने निरंजन के साथ फोन पर संपर्क बनाए रखा।

26 सितंबर को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रंजीता घर छोड़कर चली गई। इसके बाद भूरा मीना ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर हत्या की साजिश रची।

हत्या की योजना और अंजाम

पुलिस के अनुसार, भूरा मीना ने दोनों शवों को जंगल में ले जाकर उनकी हत्या की। SP सोनवाल ने बताया कि हत्या की योजना पूरी तरह से पूर्वनियोजित थी और इसमें भूरा मीना के दो रिश्तेदारों ने भी मदद की। कमल मीना और रामकेश उर्फ पप्पी मीना ने भी इस जघन्य अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई।

भूरा मीना और उसके दोनों रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उनसे और पूछताछ कर रही है। SP सोनवाल ने कहा कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का मानना है कि यह हत्या केवल व्यक्तिगत विवाद और प्रेम संबंध के चलते की गई थी, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दबाव ने इस घटना को और भयानक रूप दिया।