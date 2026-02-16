Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का कहर, पारा 35 के पार; 17 फरवरी से बदलेगा मौसम

Feb 16, 2026 09:24 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में फरवरी के मध्य में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। रविवार को कई जिलों में तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया।

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का कहर, पारा 35 के पार; 17 फरवरी से बदलेगा मौसम

राजस्थान में फरवरी के मध्य में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। रविवार को कई जिलों में तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 17 फरवरी से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, सोमवार को भी राज्य में मौसम शुष्क रहने और तेज धूप पड़ने के आसार हैं। हालांकि 17 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर विशेष रूप से जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है।

बाड़मेर सबसे गर्म, पारा 35.8 डिग्री

रविवार को पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6.4 डिग्री अधिक है। फरवरी में इस स्तर का तापमान मौसम के सामान्य रुझान से काफी ऊपर माना जा रहा है।

इसी तरह जैसलमेर में 33.8 डिग्री, जोधपुर में 33.1 डिग्री और बीकानेर में 32.8 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जालौर में 32.6, दौसा में 31.3, लूणकरणसर में 31.6, डूंगरपुर में 31.8, नागौर में 31.2, चूरू में 31.5, फलोदी में 31.8, कोटा में 31.3, भीलवाड़ा में 31.4 और अजमेर में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

पूर्वी राजस्थान के जिलों में भी दिन के समय तेज धूप के कारण हल्की गर्मी महसूस की गई। जयपुर, पिलानी (झुंझुनूं), उदयपुर, श्रीगंगानगर, पाली, करौली और फतेहपुर (सीकर) में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

सामान्य से 6 डिग्री तक ऊपर तापमान

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अचानक बढ़ी गर्मी के कारण कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। बाड़मेर में 6.4, श्रीगंगानगर में 6, बीकानेर में 5.8, जयपुर में 4.6, पिलानी में 5.5 और जोधपुर में 4.8 डिग्री तक अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि साफ आसमान और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से दिन में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो फरवरी के शेष दिनों में भी दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है।

सुबह-शाम की सर्दी लगभग खत्म

तेज धूप के साथ-साथ सुबह और शाम की ठंड में भी उल्लेखनीय कमी आई है। जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी और बीकानेर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सीकर, फतेहपुर, पिलानी, झुंझुनूं और चूरू समेत अन्य इलाकों में भी रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे ठंड का असर लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है।

17 फरवरी से बदलेगा मौसम

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 17 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से जयपुर और बीकानेर संभाग के चूरू, सीकर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मौसम बदल सकता है। इन इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाने, हल्की से मध्यम हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है।

हालांकि विभाग ने फिलहाल व्यापक वर्षा की संभावना से इनकार किया है। अधिकतर स्थानों पर मौसम आंशिक रूप से बादलयुक्त रहने की उम्मीद है।

आगे क्या रहेगा रुझान?

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से दो-तीन दिन तक तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय गर्मी का असर बना रहेगा।

फरवरी में ही 35 डिग्री के पार पहुंचे पारे ने संकेत दे दिए हैं कि इस बार गर्मी का मौसम सामान्य से पहले दस्तक दे सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;