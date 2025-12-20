राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, इस जिले में बारिश,तेज हवाओं का अलर्ट जारी

संक्षेप: राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में सुबह और शाम गलन भरी ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। खासकर कोटा में शुक्रवार सुबह घनी धुंध और कोहरे के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा।

राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में सुबह और शाम गलन भरी ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। खासकर कोटा में शुक्रवार सुबह घनी धुंध और कोहरे के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा। दृश्यता बेहद कम होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर समेत अन्य जिलों में भी सुबह और शाम ठिठुरन भरी सर्दी का असर साफ नजर आया।

मौसम विभाग के अनुसार, बीते कुछ दिनों से सक्रिय सर्द हवाओं और बदलते मौसमी तंत्र के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां अलसुबह खेतों और सड़कों पर कोहरे की चादर छाई रही।

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया, जबकि शेष अधिकांश भागों में मौसम सामान्य रहा। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में शनिवार को भी सुबह के समय घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है। ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22 दिसंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके बावजूद राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहने की संभावना है और बारिश की कोई विशेष चेतावनी नहीं है।

मौसम विभाग का कहना है कि 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव एक बार फिर बढ़ेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही राज्य के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में ठंड का असर और तेज हो सकता है।

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार को राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दौसा में 5.7, लूणकरणसर में 5, सीकर में 5, नागौर में 5.1, वनस्थली में 6, चूरू में 7.1, माउंट आबू में 11.4 और जयपुर में 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।