पश्चिमी राजस्थान में 36°C पार, पूर्वी जिलों में भी गर्मी की दस्तक

राजस्थान में फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से शुरू हुई गर्मी अब पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों तक फैलने लगी है। तेज धूप और साफ आसमान के चलते दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को दोपहर के समय गर्मी का अहसास होने लगा है।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आगामी एक सप्ताह तक मौसम साफ और शुष्क बने रहने का अनुमान है।

पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा असर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती और मरुस्थलीय जिलों में गर्मी का प्रभाव सबसे अधिक देखा जा रहा है। बाड़मेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का उच्चतम स्तर है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ।

लगातार तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्च शुरू होने से पहले ही इस तरह की गर्मी सामान्य से अधिक है।

पूर्वी राजस्थान में भी चढ़ा पारा पश्चिमी जिलों के बाद अब पूर्वी राजस्थान में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, गंगानगर और कोटा में अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सीकर और सिरोही समेत अधिकांश शहरों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है।

राजधानी जयपुर में दिनभर तेज धूप रही, जिससे दोपहर के समय गर्मी का असर स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। अजमेर और उदयपुर जैसे शहरों में भी सामान्य से अधिक तापमान दर्ज होने से लोग छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए।

सुबह-शाम सुहावना, दिन में तीखी धूप हालांकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय मौसम अब भी अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। गुरुवार को अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। शाम ढलते ही हल्की ठंडक महसूस होने से लोगों को राहत मिल रही है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रातें सामान्य बनी रहेंगी, जबकि दिन का तापमान धीरे-धीरे और ऊपर जा सकता है।

एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। किसी भी जिले में बारिश या बादल छाने की संभावना नहीं है। साफ आसमान और शुष्क हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो मार्च के पहले सप्ताह में कई जिलों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर और तीव्र होने की आशंका है।

आमजन के लिए सलाह तेज धूप और बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। पर्याप्त पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा धूप में निकलते समय सिर को ढकने की हिदायत दी गई है।