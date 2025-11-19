राजस्थान: शादी में डीजे पर हीरोपंती दिखा रहे थे युवक,नाचते-नाचते कर दी फायरिंग; 6 साल की बच्ची की मौत

संक्षेप: राजस्थान के खैरथल जिले का जसाई गांव सोमवार रात एक खुशियों भरी रस्म से अचानक मातम में बदल गया। राहुल जाट की शादी से पहले चल रही ‘बान’ की रस्म में अचानक हुई हर्ष फायरिंग ने पूरे गांव को दहला दिया।

राजस्थान के खैरथल जिले का जसाई गांव सोमवार रात एक खुशियों भरी रस्म से अचानक मातम में बदल गया। राहुल जाट की शादी से पहले चल रही ‘बान’ की रस्म में अचानक हुई हर्ष फायरिंग ने पूरे गांव को दहला दिया। डीजे की धुन पर नाच रहे युवकों की लापरवाही उस समय घातक साबित हुई, जब हवा में चलाने के लिए निकाली गई गोली सीधा 6 साल की मासूम वीरा मीणा के सिर में जा धंसी। कुछ ही मिनटों में जश्न का माहौल चीख-पुकार में बदल गया और पूरा गांव सदमे में डूब गया।

घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की है। जसाई निवासी राजेश जाट के बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं। गांव में रिश्तेदार और परिचित जुटे हुए थे। राजेश जाट के घनिष्ठ मित्र सतपाल मीणा भी इसी मौके पर अपनी बेटी वीरा के साथ पहुंचे थे। डीजे पर नाच-गाने की मस्ती के बीच अचानक कुछ युवक हाथ में पिस्टल लेकर डांस करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, करीब 5-7 मनचले लड़कों ने हथियारों को लहराते हुए ‘फिल्मी अंदाज’ में फायरिंग शुरू कर दी। इन्हीं में से एक गोली सीधे बच्ची वीरा को लगी, जो डीजे के पास ही खड़ी होकर नाच देख रही थी।

गोली लगते ही भगदड़ मच गई। परिजन बदहवास हालत में घायल वीरा को पहले नीमराणा के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मंगलवार सुबह इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। घर-परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी वालों के घर में जहां कुछ घंटे पहले संगीत और खुशी गूंज रही थी, वहीं अब रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गांव भर में सन्नाटा पसरा है।

मृतक बच्ची के मामा शिव कुमार ने बताया कि हादसा किसी फिल्मी सीन जैसा लगा—“पांच-सात लड़के पिस्टल लहरा रहे थे, ऐसे जैसे कोई फिल्म शूट हो रही हो। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बेवकूफी भरा प्रदर्शन एक मासूम की जिंदगी छीन लेगा।” उन्होंने कहा कि वीरा परिवार की एकलौती बेटी थी, और उसकी मौत ने पूरा परिवार उजाड़ दिया।