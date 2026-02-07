राजस्थान में बारातियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत; 40 से ज्यादा घायल

संक्षेप: बांसवाड़ा जिले में दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। सज्जनगढ़ से बारात लेकर लौट रही बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

बांसवाड़ा जिले में दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। सज्जनगढ़ से बारात लेकर लौट रही बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक बाराती घायल हो गए। बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हादसा कलिंजरा थाना क्षेत्र में घोटिया आम्बा के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ा वडालीपाड़ा गांव से बारात सनलई गांव गई थी। शादी संपन्न होने के बाद शाम करीब 6:30 बजे बारात वापस लौट रही थी। रास्ते में घोटिया आम्बा के पास एक ढलान पर ड्राइवर बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।

बताया जा रहा है कि बारात में कुल दो बसें शामिल थीं। आगे चल रही बस ढलान से सुरक्षित निकल गई, लेकिन पीछे आ रही बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार अधिकांश लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े, जिससे कई बारातियों को गंभीर चोटें आईं।

मौके पर जुटी भीड़, ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से बड़ोदिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया।

घायलों की संख्या ज्यादा होने के कारण अस्पताल में भी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। प्राथमिक उपचार के बाद करीब 46 घायलों को गंभीर हालत में बांसवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कुछ घायलों की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है।

प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर और एसपी पहुंचे अस्पताल हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। कलेक्टर यादव ने अस्पताल प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त चिकित्सा संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

दूल्हा-दुल्हन सुरक्षित कलिंजरा थाना प्रभारी सीआई योगेश कुमार ने बताया कि दूल्हा चिमनलाल वारजी गरासिया निवासी सनदलाई है। उसकी बारात सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ा वडालीपाड़ा गांव गई थी। वापसी के दौरान यह हादसा हुआ। राहत की बात यह रही कि दूल्हा और दुल्हन दोनों कार में सवार थे, इसलिए वे पूरी तरह सुरक्षित हैं।

मृतकों की पहचान हादसे में टीटा सोखा डोडियार, दलू भूरा दामा और एक महिला कमला गरासिया की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के बाद मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है।

सांसद राजकुमार रोत ने जताई संवेदना बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बारिगामा तालाब के पास विकट मोड़ पर बारात से भरी बस के पलटने की खबर बेहद दुखद है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने घायलों को तुरंत और बेहतर इलाज दिलाने के लिए प्रशासन से बात करने की बात भी कही।