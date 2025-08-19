राजस्थान: वेब सीरीज से ली टिप्स, प्रेमी संग काटा पति का गला

राजधानी के मुहाना थाना क्षेत्र में सामने आया एक खौफनाक मर्डर केस पुलिस-क्राइम सीरियल की पटकथा जैसा निकला। ई-रिक्शा चालक मनोज रैगर (32) की बेरहमी से गला रेतकर हत्या करने की कहानी अब खुलकर सामने आ चुकी है।

हत्या की इस वारदात में आरोपियों ने महीनों पहले प्लानिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की कार्यप्रणाली समझने के लिए उन्होंने वेब सीरीज और क्राइम एपिसोड तक देखे। वारदात को अंजाम देने से पहले नए सिम कार्ड खरीदे, ताकि ट्रेसिंग से बच सकें। जन्माष्टमी के दिन प्लान को अमलीजामा पहनाया गया।

16 अगस्त 2025 को अशोक पुत्र रामप्रताप निवासी दुसाद नगर, मालपुरा गेट ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत में बताया गया कि उसका बड़ा भाई मनोज रोज की तरह ई-रिक्शा लेकर निकला था लेकिन शाम से देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने फोन किया तो स्विच ऑफ मिला। चिंतित परिजन पुलिस के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद सुमेर नगर इलाके में एक सुनसान जगह पर मनोज का शव मिला। गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी।

पुलिस ने तुरंत मुकदमा नंबर 842/2025 धारा 103 (1) BNS में दर्ज किया और जांच शुरू हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर पुलिस ने अति. पुलिस उपायुक्त ललित शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त आदित्य काकडे और थानाधिकारी गुर भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई।

टीम ने मौके का निरीक्षण किया। पास ही मनोज का ई-रिक्शा खड़ा मिला। एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में मनोज के साथ एक संदिग्ध शख्स बैठा दिखाई दिया। यहीं से पुलिस को अहम सुराग मिला।

तकनीकी जांच के साथ-साथ पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। धीरे-धीरे पूरे मामले की परतें खुलती चली गईं और शक का दायरा घर तक पहुंच गया।

जांच में सामने आया कि मनोज की पत्नी संतोष का रिश्ता उसके प्रेमी ऋषि श्रीवास्तव से था। मनोज शराब पीता था और अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। वह उस पर शक भी करता था। इससे परेशान संतोष ने प्रेमी से पति को रास्ते से हटाने की बात कही। ऋषि ने इस प्लान में अपने दोस्त मोहित शर्मा को भी शामिल कर लिया।

योजना के तहत दोनों ने करीब 20 दिन पहले नई सिम कार्ड्स खरीदीं। इन्हीं से संपर्क कर वारदात की तैयारी की जाती रही।

जन्माष्टमी के दिन मोहित ने सवारी बनकर मनोज का ई-रिक्शा किराए पर लिया। उसे सुमेर नगर की सुनसान जगह पर ले गया। वहां पहले से ऋषि मौजूद था। दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से मनोज का गला काट दिया। हत्या के बाद वे कपड़े बदलकर अलग-अलग घर चले गए और मोबाइल सिम बंद कर दिए।

पुलिस टीम ने तकनीकी इनपुट्स और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर तीनों को डिटेन किया। सख्ती से पूछताछ में उन्होंने वारदात की पूरी कहानी उगल दी। संतोष ने कबूल किया कि उसने ही पति को खत्म करने के लिए प्रेमी पर दबाव डाला था। ऋषि और मोहित ने भी हत्या की योजना और अमल का ब्योरा पुलिस के सामने रख दिया।