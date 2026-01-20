Hindustan Hindi News
राजस्थान में बदलेगा मौसम,22 जनवरी से आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, कई जिलों में दिल्ली जैसी जहरीली हवा

संक्षेप:

राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार 22 जनवरी से राज्य में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा। इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने, आंधी चलने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है

Jan 20, 2026 08:43 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार 22 जनवरी से राज्य में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा। इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने, आंधी चलने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बदलाव से जहां मावठ की बारिश के आसार बनेंगे, वहीं तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

इस बीच प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और खराब वायु गुणवत्ता लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। जयपुर, भिवाड़ी, बीकानेर सहित कई शहरों में मंगलवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कुछ इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई, जिससे सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ।

दिल्ली जैसी जहरीली हवा

राजस्थान के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता दिल्ली के बराबर या उससे भी खराब स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार सुबह 6 बजे भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 371 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। वहीं बीकानेर का AQI 303 रहा, जो बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। जयपुर में भी हवा की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जहां AQI करीब 277 रिकॉर्ड किया गया। टोंक में यह स्तर लगभग 293 रहा।

इसके अलावा चूरू, धौलपुर, झुंझुनूं, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर जैसे जिलों में भी AQI 200 के ऊपर दर्ज हुआ। सोमवार को भी प्रदेश के 8 शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक कोहरा, कमजोर हवा की गति और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण प्रदूषक कण हवा में ही फंसे हुए हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है।

दिन में भी बढ़ी सर्दी

मौसम में आए इस बदलाव का असर दिन के तापमान पर भी पड़ा है। सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन में भी अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा सर्दी महसूस हुई। जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे और सुबह-शाम कोहरा देखने को मिला। हालांकि उत्तरी हवाएं कमजोर रहने के कारण तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई।

जयपुर में लगातार दूसरे दिन कोहरा

राजधानी जयपुर में सर्दी के साथ-साथ धुंध और कोहरे का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। मंगलवार सुबह मालवीय नगर, जगतपुरा, ट्रांसपोर्ट नगर सहित कई इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा। सुबह के समय दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी।

भिवाड़ी में सांस लेना मुश्किल

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। यहां हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। मंगलवार सुबह AQI 371 रहने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खुले में सुबह की सैर और भारी शारीरिक गतिविधियों से बचने की भी अपील की गई है।

कब बदलेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलेगा। बादल छाने के साथ कुछ जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है। साथ ही बारिश और हवा चलने से वायु गुणवत्ता में भी कुछ हद तक सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।

फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और खराब हवा के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है

