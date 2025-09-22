राजस्थान के 9 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, श्रीगंगानगर में तापमान 39 डिग्री

राजस्थान में एक ओर दक्षिणी हिस्सों में मानसून सक्रिय है, वहीं पश्चिमी और उत्तरी जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने सोमवार (22 सितंबर) को राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में एक ओर दक्षिणी हिस्सों में मानसून सक्रिय है, वहीं पश्चिमी और उत्तरी जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने सोमवार (22 सितंबर) को राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, मंगलवार को 8 जिलों के लिए अलर्ट दिया गया है। इसके बाद 24 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है।

रविवार को उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बरसात उदयपुर जिले में हुई, जहां करीब 2 इंच (46 मिमी) बारिश डबोक एयरपोर्ट पर दर्ज की गई। पिछले दो से तीन दिनों से उदयपुर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

प्रतापगढ़ के दलोत में रविवार को 12 मिमी, सलूंबर के पास लसाड़िया में 6 मिमी और झालावाड़ के पचपहाड़ में 7 मिमी बरसात दर्ज की गई। राजसमंद और डूंगरपुर जिले के कई हिस्सों में भी हल्की बरसात देखने को मिली।

दूसरी ओर, पश्चिमी राजस्थान में वेस्टर्न विंड का असर बढ़ने से दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, चूरू में पारा 38.9 डिग्री, बीकानेर में 37.3, फलोदी में 37.4 और जैसलमेर में 37.8 डिग्री दर्ज किया गया।

बाड़मेर का तापमान 36.8 डिग्री, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ का 35-35 डिग्री, पिलानी का 38.3, जयपुर और अलवर का 36.6, वनस्थली (टोंक) का 35.8, अजमेर का 34.8 और सीकर का तापमान 35.5 डिग्री रहा।

कोटा में अधिकतम तापमान 34.7, उदयपुर में 32.2, नागौर में 35.2, फतेहपुर में 37.2, करौली में 36.5, दौसा में 36.2, हनुमानगढ़ में 37.4 और बारां में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर अगले दो दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क हो जाएगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

विभाग ने उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ सहित 9 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, मंगलवार को 8 जिलों के लिए भी ऐसा ही अलर्ट लागू रहेगा।

दक्षिणी हिस्सों में हो रही बरसात ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में तापमान बढ़ने से दिन में धूप की तपिश तेज हो गई है। श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में पारा 38 से 39 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून अब कमजोर पड़ने की स्थिति में है। यही कारण है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही बारिश हो रही है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो गया है।