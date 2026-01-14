राजस्थान में 19 जनवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, हल्की बारिश संभव
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बाद अब मौसम ने राहत के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने और दिन में तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 14 जनवरी को प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है, हालांकि इसके बाद सर्दी की तीव्रता में कमी आने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। दिन के तापमान में लगातार इजाफा होगा, जिससे कोल्ड-डे जैसी स्थिति समाप्त हो गई है। सुबह और शाम के समय गलन जरूर बनी हुई है, लेकिन पहले की तुलना में इसमें भी थोड़ी राहत महसूस की जा रही है।
दिन का तापमान बढ़ा, धूप से राहत
पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो राजस्थान के लगभग सभी शहरों में आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप देखने को मिली। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को छोड़कर शेष अधिकांश शहरों में मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को दिन के समय सर्दी से काफी राहत मिली।
उत्तरी हवाओं की रफ्तार कम होने का असर शेखावाटी अंचल में भी साफ तौर पर देखने को मिला। यहां दिन की सर्दी में कमी आई है और तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीकर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
न्यूनतम तापमान भी बढ़ा, पारा जमाव बिंदु से ऊपर
केवल अधिकतम तापमान ही नहीं, बल्कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शेखावाटी समेत कई इलाकों में मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ। इससे वे शहर, जहां तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे चला गया था, वहां पारा बढ़कर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस करौली में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ और न्यूनतम तापमान दो अंकों में पहुंचते हुए 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इससे सुबह-शाम की तेज गलन से लोगों को कुछ राहत मिली है।
18 जनवरी तक साफ रहेगा मौसम
मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। दिन में धूप तेज रहेगी, जिससे सर्दी का असर और कम होगा। हालांकि, रात और सुबह के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है।
19 जनवरी से बदलेगा मौसम
प्रदेशवासियों को यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं मिल पाएगी। मौसम विभाग ने 19 जनवरी से राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है।
इस सिस्टम के प्रभाव से भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ-साथ बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 से 3 दिन तक बना रह सकता है, जिससे तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है।
किसानों और आमजन के लिए असर
मौसम में इस बदलाव का असर खेती-किसानी पर भी पड़ सकता है। जहां तापमान बढ़ने से फसलों को राहत मिल रही है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली हल्की बारिश रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरी ओर, आमजन को सलाह दी गई है कि सुबह-शाम ठंड से बचाव जारी रखें, क्योंकि मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में सर्दी का प्रकोप फिलहाल कमजोर पड़ा है, लेकिन 19 जनवरी के बाद एक बार फिर मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं।
