वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म, राजस्थान में बढ़ेगी सर्दी; न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट

संक्षेप: उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होने के साथ ही राजस्थान में मौसम अब स्थिर होता दिख रहा है। बुधवार को पूरे राज्य में आसमान साफ रहा और दिन में हल्की-गर्म धूप खिली रही।

उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होने के साथ ही राजस्थान में मौसम अब स्थिर होता दिख रहा है। बुधवार को पूरे राज्य में आसमान साफ रहा और दिन में हल्की-गर्म धूप खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अनुमान जताया है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे सुबह और शाम की सर्दी में तेजी से बढ़ोतरी होगी।

बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, चूरू, गंगानगर, पिलानी जैसे उत्तरी जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। यहां दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। ठंडी उत्तरी हवाओं के असर से लोगों ने हल्की सर्दी महसूस की। वहीं, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में धूप खिलने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई।

डूंगरपुर, सिरोही, करौली, बारां, दौसा और जयपुर जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया। बुधवार को बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जैसलमेर में 33, जोधपुर में 32.6, कोटा में 31.2, जयपुर में 30.6, अलवर में 30.5, टोंक में 30.8, बीकानेर में 30.6, नागौर में 30.9, करौली में 30.3 और डूंगरपुर में 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दिन में धूप रहने के बावजूद रात के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आसमान से बादल छंटने और हवा के रुख उत्तर की ओर होने से कई शहरों में न्यूनतम तापमान 3 से 8 डिग्री तक नीचे चला गया। नागौर में रात का पारा 8.9 डिग्री गिरकर 12.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बीकानेर में तापमान 6.2 डिग्री गिरकर 16 डिग्री, जोधपुर में 4.7 डिग्री गिरकर 18 डिग्री और उदयपुर में 6.2 डिग्री की गिरावट के साथ 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, अब अगले 24 से 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे विशेषकर सुबह और देर शाम के समय ठंडक और बढ़ेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल किसी नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर नहीं है। इस कारण अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। उत्तरी हवाएं लगातार चलने से तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी जिलों में तापमान में और कमी आएगी, जिससे कोहरा और ओस की स्थिति बन सकती है। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में सुबह के समय धुंध और ठंडी हवाएं महसूस होंगी।

राजस्थान में नवंबर के पहले हफ्ते में ही सर्दी का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगर इसी तरह तापमान गिरता रहा तो 10 से 12 नवंबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है।

राजधानी जयपुर में भी सुबह-शाम ठंडी हवाओं का असर बढ़ने लगा है। लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। वहीं, बाजारों में स्वेटर, जैकेट और ऊनी कपड़ों की बिक्री भी बढ़ने लगी है।