राजस्थान में सर्दी ने पकड़ा जोर, माउंट आबू से भी कूल हुआ शेखावाटी
प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सर्द हवाओं के चलते रात के साथ सुबह के समय भी ठंड का अहसास बढ़ गया है।
राजस्थान में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे तेज होने लगा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। सुबह और शाम चल रही सर्द हवाओं के कारण लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। सीजन में पहली बार शेखावाटी के इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सीकर के पास फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास बात यह है कि फतेहपुर में माउंट आबू से भी ज्यादा सर्दी रही। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान करीब 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सर्द हवाओं के चलते रात के साथ सुबह के समय भी ठंड का अहसास बढ़ गया है। हालांकि, दिन में आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। धूप के कारण मंगलवार को प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी दर्ज की गई।
फतेहपुर में सबसे ज्यादा सर्दी, सीकर में भी गिरा पारा
शेखावाटी में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के साथ ही इस सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। वहीं, सीकर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिलानी में रात का तापमान 10.6 डिग्री रहा। दूसरी ओर, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान करीब 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ऐसे में प्रदेश का मैदानी इलाका शेखावाटी इन दिनों पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा बना हुआ है।
चित्तौड़गढ़ में 36 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान
रात में सर्दी बढ़ने के बावजूद प्रदेश के कई शहरों में दिन के समय धूप का असर बना हुआ है। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर में 33.6 डिग्री, पाली में 32.6 डिग्री, जोधपुर में 31.8 डिग्री, जैसलमेर में 31.4 डिग्री, टोंक में 31.1 डिग्री और डूंगरपुर में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।
दिनभर धूप निकलने के कारण लोगों को सर्दी से राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम के समय चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम में ठिठुरन बनाए रखी। मौसम के इस बदलाव के चलते दिन और रात के तापमान में अंतर भी साफ नजर आ रहा है।
जयपुर में रात को चली सर्द हवाएं, कोटा में डेढ़ डिग्री गिरा पारा
राजधानी जयपुर में भी सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मंगलवार रात हल्की सर्द हवाएं चलीं। यहां न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री रहा। दिनभर धूप खिली रहने के बावजूद अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
कोटा में रात के तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को यहां न्यूनतम तापमान डेढ़ डिग्री गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं, अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज हुई और यह 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
अगले एक सप्ताह साफ रहेगा मौसम, सर्दी से फिलहाल राहत नहीं
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने या बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं का असर बना रहने के कारण सुबह और रात के तापमान में गिरावट जारी रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।