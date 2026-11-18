प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सर्द हवाओं के चलते रात के साथ सुबह के समय भी ठंड का अहसास बढ़ गया है।

शेखावाटी में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के साथ ही इस सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा।

राजस्थान में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे तेज होने लगा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। सुबह और शाम चल रही सर्द हवाओं के कारण लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। सीजन में पहली बार शेखावाटी के इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सीकर के पास फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास बात यह है कि फतेहपुर में माउंट आबू से भी ज्यादा सर्दी रही। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान करीब 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सर्द हवाओं के चलते रात के साथ सुबह के समय भी ठंड का अहसास बढ़ गया है। हालांकि, दिन में आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। धूप के कारण मंगलवार को प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी दर्ज की गई।

फतेहपुर में सबसे ज्यादा सर्दी, सीकर में भी गिरा पारा शेखावाटी में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के साथ ही इस सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। वहीं, सीकर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिलानी में रात का तापमान 10.6 डिग्री रहा। दूसरी ओर, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान करीब 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ऐसे में प्रदेश का मैदानी इलाका शेखावाटी इन दिनों पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा बना हुआ है।

चित्तौड़गढ़ में 36 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान रात में सर्दी बढ़ने के बावजूद प्रदेश के कई शहरों में दिन के समय धूप का असर बना हुआ है। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर में 33.6 डिग्री, पाली में 32.6 डिग्री, जोधपुर में 31.8 डिग्री, जैसलमेर में 31.4 डिग्री, टोंक में 31.1 डिग्री और डूंगरपुर में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।

दिनभर धूप निकलने के कारण लोगों को सर्दी से राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम के समय चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम में ठिठुरन बनाए रखी। मौसम के इस बदलाव के चलते दिन और रात के तापमान में अंतर भी साफ नजर आ रहा है।

जयपुर में रात को चली सर्द हवाएं, कोटा में डेढ़ डिग्री गिरा पारा राजधानी जयपुर में भी सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मंगलवार रात हल्की सर्द हवाएं चलीं। यहां न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री रहा। दिनभर धूप खिली रहने के बावजूद अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

कोटा में रात के तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को यहां न्यूनतम तापमान डेढ़ डिग्री गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं, अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज हुई और यह 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।