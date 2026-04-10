राजस्थान में फिर चढ़ेगा पारा: दो हफ्तों में 40°C पार, आज कुछ इलाकों में बादल
राजस्थान में आंधी-बारिश के दौर के थमने के साथ ही अब गर्मी ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दो सप्ताह के दौरान तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना है
राजस्थान में आंधी-बारिश के दौर के थमने के साथ ही अब गर्मी ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दो सप्ताह के दौरान तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना है और कुछ शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। वहीं 10 और 11 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के संकेत हैं।
कई शहरों में बढ़ा तापमान, धूप का असर साफ दिखा
गुरुवार को जयपुर, अलवर, उदयपुर, बाड़मेर, पिलानी और कोटा समेत कई शहरों में दिनभर तेज धूप रही। इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में गर्मी का असर ज्यादा स्पष्ट नजर आया।
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। इस दौरान अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा।
सामान्य से कम तापमान, फिलहाल राहत बरकरार
हालांकि तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। गुरुवार को राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया।
राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 5.5 डिग्री कम है। इससे लोगों को फिलहाल गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने की संभावना नहीं है।
अगले दो सप्ताह में तेजी से बढ़ेगा तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में आने वाले दो सप्ताह के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके चलते कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की आशंका जताई गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव सबसे पहले और अधिक देखने को मिलेगा। इसके बाद धीरे-धीरे पूर्वी राजस्थान में भी तापमान बढ़ेगा।
आज और कल कुछ जगह छाए रह सकते हैं बादल
मौसम विभाग के मुताबिक, 10 और 11 अप्रैल को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि, इस दौरान बारिश की संभावना बेहद कम बताई गई है।
वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है और तेज धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी।
आगे कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक के अनुसार, आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। हवा की गति सामान्य रहेगी, जिससे गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा।
विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिन के समय धूप से बचाव करें, पर्याप्त पानी पिएं और गर्मी से बचने के उपाय अपनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान में और तेजी से वृद्धि हो सकती है।
राजस्थान में फिलहाल मौसम सुहावना जरूर बना हुआ है, लेकिन गर्मी की दस्तक साफ महसूस होने लगी है। अगले दो सप्ताह राज्यवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि तापमान तेजी से बढ़कर 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम के बदलाव के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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