राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला, शेखावाटी में येलो अलर्ट; पहाड़ी इलाकों में जमी बर्फ, AQI भी खराब
राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्यभर में दिन के समय आसमान साफ रहने और धूप खिलने के बावजूद सुबह और रात की ठिठुरन ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है।
राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्यभर में दिन के समय आसमान साफ रहने और धूप खिलने के बावजूद सुबह और रात की ठिठुरन ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर महसूस किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने शेखावाटी क्षेत्र में तापमान में तेजी से गिरावट की चेतावनी जारी करते हुए सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर जिलों में दो दिन का येलो अलर्ट घोषित किया है।
मौसम विभाग की डेली डाटा रिपोर्ट के अनुसार, शेखावाटी इलाके के सीकर, झुंझुनूं और चूरू में न्यूनतम तापमान फिलहाल 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम तापमान भले ही सामान्य से ऊपर बना हुआ हो, लेकिन न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के कारण सर्दी का असर और गहरा हो गया है। खासकर सुबह-शाम लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।
शनिवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान राज्य में आर्द्रता का स्तर 30 से 60 प्रतिशत के बीच रहा।
इधर, राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में सर्दी ने और भी तीखा रूप ले लिया है। कुंभलगढ़ और सिरोही क्षेत्र में शनिवार सुबह वाहनों पर बर्फ जमने की घटनाएं सामने आईं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने कारों, बाइक और घरों की खिड़कियों पर जमी सफेद परत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। कुंभलगढ़ के जंगली क्षेत्रों और अरावली की ऊंची पहाड़ियों में रात के समय तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि सिरोही के माउंट आबू रोड और आसपास के इलाकों में पाला जमने से ठंड का असर और बढ़ गया।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को प्रमुख जिलों में अधिकतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया— अजमेर और भीलवाड़ा में 28.0 डिग्री, अलवर में 25.5, जयपुर और सीकर में 26.2, पिलानी में 29.0, कोटा में 27.9, चित्तौड़गढ़ में 30.3, बाड़मेर में 31.4, जैसलमेर में 30.5, जोधपुर में 30.2, बीकानेर में 29.6, चूरू में 28.5, श्रीगंगानगर में 27.7, नागौर में 28.5, जालौर में 30.1, फतेहपुर और झुंझुनूं में 27.7, सिरोही में 24.0, करौली में 27.1 और दौसा में 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
न्यूनतम तापमान की बात करें तो अजमेर में 7.8, भीलवाड़ा 7.2, अलवर 8.8, जयपुर 10.0, पिलानी 6.0, सीकर 4.4, कोटा 10.4, चित्तौड़गढ़ 6.8, बाड़मेर और जैसलमेर 13.0, जोधपुर 10.0, बीकानेर 10.5, चूरू 6.3, श्रीगंगानगर 9.4, नागौर 4.3, जालौर 8.7, सिरोही 7.3, फतेहपुर 3.7, करौली 5.0, दौसा 4.3 और झुंझुनूं में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इस बीच राज्य की वायु गुणवत्ता भी बिगड़ती नजर आई। राजस्थान की औसत AQI 150 दर्ज की गई, जो ‘खराब’ श्रेणी में आती है। शुक्रवार को यह 142 थी। चित्तौड़गढ़ में AQI 283, भीलवाड़ा में 259, श्रीगंगानगर में 242 और चूरू में 232 दर्ज किया गया। वहीं, सबसे बेहतर हवा फलोदी में रही, जहां AQI 81 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण की समस्या भी बनी रह सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।