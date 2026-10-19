राजस्थान के सवाई माधोपुर में सुबह 5 घंटे बारिश; जयपुर-अजमेर में गिरे ओले, पारा 20°C से नीचे

सवाई माधोपुर में सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे से सुबह 8 बजे तक रुक-रुककर बारिश हुई। इस दौरान कहीं रिमझिम फुहारें पड़ीं तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली। मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को हल्की ठंडक महसूस हुई,

सवाई माधोपुर में सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे से सुबह 8 बजे तक रुक-रुककर बारिश हुई। इस दौरान कहीं रिमझिम फुहारें पड़ीं तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली। मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को हल्की ठंडक महसूस हुई,

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब कमजोर पड़ने लगा है। सवाई माधोपुर में सोमवार अलसुबह से सुबह तक बारिश हुई, जबकि रविवार को जयपुर और अजमेर में ओलावृष्टि देखने को मिली। बारिश, तेज हवा और ओलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई है। वहीं, प्रदेश के 10 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, 22-23 अक्टूबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या राजस्थान में ठंड का असर और बढ़ेगा या फिर धूप से तापमान में दोबारा बढ़ोतरी होगी?

सवाई माधोपुर में सुबह 3 से 8 बजे तक बारिश, किसानों की बढ़ी चिंता सवाई माधोपुर में सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे से सुबह 8 बजे तक रुक-रुककर बारिश हुई। इस दौरान कहीं रिमझिम फुहारें पड़ीं तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली। मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को हल्की ठंडक महसूस हुई, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है।

जिले के खंडार क्षेत्र में खेतों में फसलें लगभग पककर तैयार हैं। ऐसे समय में बारिश होने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों को डर है कि यदि आगे भी बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार फसल प्रभावित हो सकती है।

इससे पहले रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहा। जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां और अजमेर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। जयपुर और अजमेर में ओले भी गिरे। दिनभर धूप कमजोर रहने के कारण लोगों को सामान्य दिनों के मुकाबले कम गर्मी महसूस हुई।

10 से ज्यादा शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे बारिश और बादलों के असर से राजस्थान के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रविवार को टोंक में न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अलवर में 19.5, पिलानी में 19.3, सीकर में 18.8 और पाली में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसी तरह माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री, सिरोही में 16, फतेहपुर में 17, डूंगरपुर में 18.6 और श्रीगंगानगर व झुंझुनूं में 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के कई हिस्सों में रात के समय ठंडक बढ़ने लगी है।

हालांकि, अभी पूरे प्रदेश में सर्दी का असर एक जैसा नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ शहरों में दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।

दिन में भी कम हुई गर्मी, कई शहरों में सामान्य से नीचे तापमान रविवार को बारिश और ओलावृष्टि के असर से कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। अलवर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हनुमानगढ़ में 31.2, करौली और झुंझुनूं में 32.4, सीकर में 32, पिलानी में 33 और अजमेर में 33.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

इन इलाकों में दिन के समय भी गर्मी का असर कम रहा। कमजोर धूप और मौसम में नमी के कारण लोगों को सुबह-शाम के साथ दिन में भी हल्की ठंडक महसूस हुई।

दूसरी ओर, पश्चिमी राजस्थान के कुछ शहरों में गर्मी का असर बरकरार रहा। बाड़मेर में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोधपुर में 36.8, फलोदी में 36.2, जालोर में 36, सिरोही में 37.1 और जैसलमेर में 35.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। यानी एक तरफ प्रदेश के कई शहरों में रात का पारा नीचे जा रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी इलाकों में दिन के समय गर्मी बनी हुई है।

अगले तीन-चार दिन मौसम रहेगा शुष्क, आसमान साफ रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, सोमवार से अगले तीन-चार दिन प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। ऐसे में रविवार और सोमवार को हुई बारिश के बाद फिलहाल मौसम में स्थिरता आ सकती है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अक्टूबर में बारिश का दौर पूरी तरह खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने 22-23 अक्टूबर को एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।