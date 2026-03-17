बादलों से ढका राजस्थान,कई जिलों में बारिश-ओलों का अलर्ट, तापमान लुढ़का
राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी घंटों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिससे किसानों और आमजन की चिंता बढ़ गई है।
पश्चिमी विक्षोभ का असर, कई जिलों में बदला मौसम
मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में दिनभर बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया।
तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत
बादलों की मौजूदगी के कारण दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मार्च में बढ़ती गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर आया। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक भी महसूस की जा रही है।
आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी
मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा भी बना हुआ है।
किसानों के लिए बढ़ी चिंता
मौसम में यह बदलाव किसानों के लिए चिंता का कारण बन गया है। जहां हल्की बारिश फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, वहीं ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और चना जैसी तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है।
राजधानी जयपुर में दिनभर बादल, ठंडक का एहसास
जयपुर में दिनभर बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में भी हल्की कमी आई है, जिससे सुबह-शाम के समय ठंडक महसूस की जा रही है। लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिली है।
18 मार्च के बाद फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। 18 मार्च के बाद मौसम साफ होने लगेगा और तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही गर्मी एक बार फिर असर दिखाएगी।
प्रशासन अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील
संभावित आंधी और ओलावृष्टि को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिजली विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क कर दी गई हैं। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।
राहत और चिंता के बीच मौसम का बदला रंग
कुल मिलाकर राजस्थान में मौसम का यह बदला हुआ रूप एक तरफ राहत लेकर आया है, तो दूसरी तरफ ओलावृष्टि और आंधी की आशंका ने चिंता भी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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