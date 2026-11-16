राजस्थान में रात की ठंड के लिए हो जाएं तैयार, आज से 3 डिग्री तक लुढ़केगा पारा

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकलने से तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी।

राजस्थान में दो दिन तक हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट आने से सर्दी का अहसास बढ़ गया है। बीकानेर और जयपुर संभाग के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। अलवर, सीकर, श्रीगंगानगर, करौली और फतेहपुर सहित कई शहरों में रविवार को दिन सामान्य से ज्यादा ठंडा रहा। हालांकि, अब बारिश का दौर थमने के बाद मौसम साफ होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी। यानी दिन में धूप खिलने के बावजूद रात में ठंड का असर बढ़ने वाला है।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकलने से तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। वहीं, रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की संभावना है। इसका असर खास तौर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर सहित उत्तरी राजस्थान के जिलों में देखने को मिल सकता है।

बारिश और बादलों ने गिराया दिन का पारा पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो रविवार को अजमेर, सीकर समेत प्रदेश के कई शहरों में बादलों की आवाजाही बनी रही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हुई बारिश और बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

इसके अलावा पाली में 34.4, बाड़मेर में 34, भीलवाड़ा में 33, अजमेर में 33.1, जोधपुर और डूंगरपुर में 32.3 तथा टोंक में 31.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं, बीकानेर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में पारा 30 डिग्री से नीचे रहने से दिन में भी ठंडक महसूस हुई।

माउंट आबू में सबसे ठंडी रात, पारा 12.1 डिग्री प्रदेश में रविवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से अधिकांश शहरों के न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद प्रदेश का हिल स्टेशन माउंट आबू सबसे ठंडा रहा। यहां रात का न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके चलते यहां अन्य शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडक रही।

न्यूनतम तापमान के मामले में सिरोही में 13.9, टोंक में 14, उदयपुर और भीलवाड़ा में 14.2, करौली में 15.4, अजमेर में 16.2 तथा सीकर और अलवर में 16.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बारिश के बाद जहां दिन के तापमान में गिरावट आई, वहीं बादलों के कारण रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली।

आज से रात में बढ़ेगी सर्दी, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद अब प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। सोमवार से रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है।

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा। सुबह और देर रात सर्दी ज्यादा महसूस हो सकती है। हालांकि, दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना रहेगा।