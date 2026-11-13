राजस्थान में मौसम लेने वाला है करवट, आंधी-बारिश का अलर्ट; अगले सप्ताह ठिठुराएगी सर्द हवा

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिलेगा।

पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद 16 नवंबर से उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं राजस्थान में सक्रिय होने लगेंगी।

राजस्थान में अभी तक गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिली है, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कहीं बादल छाएंगे तो कहीं हल्की बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग ने 14 नवंबर को प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद अगले सप्ताह से सर्दी अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगी। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाएं राजस्थान में ठिठुरन बढ़ाएंगी। खासकर रात के तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। इसके चलते 14 नवंबर को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। प्रदेश के पांच जिलों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर आंधी चलने के भी आसार हैं। ऐसे में अगले दो दिन प्रदेश के मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं।

16 नवंबर से सर्द हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद 16 नवंबर से उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं राजस्थान में सक्रिय होने लगेंगी। इसका सीधा असर रात के तापमान पर पड़ेगा। प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने और रातें ज्यादा सर्द होने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव के साथ ही सुबह और देर शाम ठंड का अहसास बढ़ेगा।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश और आंधी के कारण कुछ इलाकों में दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट हो सकती है। अगले सप्ताह से सर्द हवाओं का असर बढ़ने के बाद प्रदेश में सर्दी का दौर तेज होने की उम्मीद है।

श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में दिखने लगा मौसम का असर पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तरी छोर को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहा। हालांकि श्रीगंगानगर में गुरुवार दोपहर बाद आसमान में हल्के बादल छा गए। इसके साथ ही इलाके में धुंध भी देखने को मिली। बादल छाने के बाद हवा चलने से शाम के समय ठंडक बढ़ गई। वहीं, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में भी देर शाम हल्के बादल नजर आए।

उत्तरी राजस्थान में मौसम के इस बदलाव को आने वाले दिनों में होने वाले मौसमी फेरबदल का संकेत माना जा रहा है। अब पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल और बारिश देखने को मिल सकती है।

बाड़मेर-जैसलमेर समेत कई शहरों में गिरा पारा प्रदेश में मौसम बदलने का असर दिन के तापमान पर भी दिखने लगा है। गुरुवार को फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और डूंगरपुर में अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पिछले कुछ दिनों से तापमान में मामूली कमी आ रही है।

बाड़मेर में बुधवार को अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले यहां पारा 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। यानी दिन की तपिश में भी धीरे-धीरे कमी आने लगी है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी भी दिन के समय गर्मी का अहसास बना हुआ है।

माउंट आबू में सबसे सर्द रात, सीकर भी ठंडा दिन के तापमान में गिरावट के साथ रात के पारे में भी उतार-चढ़ाव जारी है। गुरुवार को माउंट आबू प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सीकर में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।