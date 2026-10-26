राजस्थान में ठंड ने दी दस्तक, लेकिन गर्मी का कहर बरकरार; अब बारिश बढ़ाएगी टेंशन

प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर बढ़ने लगा है। रविवार रात को सीकर जिले के फतेहपुर और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान में फिलहाल मौसम का यही मिला-जुला रूप देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप के कारण तापमान ऊंचा बना हुआ है

राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। रात में सर्दी बढ़ने लगी है, वहीं दिन में तेज धूप और गर्मी से राहत नहीं मिल रही। कई शहरों में दिन का तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में दो दिन बाद फिर मौसम बदलने का अनुमान जताया है। 29 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी है।

तीन दिन मौसम साफ, फिर आंधी-बारिश की संभावना राजस्थान में आज से अगले तीन दिन तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में दिन के समय धूप और गर्मी का असर जारी रह सकता है। हालांकि, 29 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है।

मौसम में इस बदलाव के साथ आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के आखिरी दिनों में जहां प्रदेश के कई इलाकों में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है, वहीं बारिश की चेतावनी ने मौसम को लेकर एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। हालांकि, बारिश का असर किन इलाकों में कितना रहेगा, यह मौसम विभाग के आगामी पूर्वानुमान से स्पष्ट होगा।

फतेहपुर और माउंट आबू में रात का पारा 13 डिग्री प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर बढ़ने लगा है। रविवार रात को सीकर जिले के फतेहपुर और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये दोनों स्थान प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहे।

वहीं, सिरोही में भी रात का तापमान गिरकर 14.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट से रात और सुबह के समय ठंडक बढ़ रही है।

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तापमान का यह उतार-चढ़ाव लोगों को दिन और रात के मौसम में अंतर का एहसास करा रहा है। दिन में गर्मी और रात में सर्दी का यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है।

15 से ज्यादा शहरों में 20 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान राजस्थान के कई शहरों में रात का तापमान लगातार कम हो रहा है। रविवार को प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। फतेहपुर और माउंट आबू में पारा 13 डिग्री तक गिरने के साथ ठंड का असर ज्यादा महसूस हुआ।

रात के तापमान में गिरावट के बावजूद दिन में गर्मी से राहत नहीं मिली है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान अब भी 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग बना हुआ है।