नवंबर में भी जेठ जैसी तपन! राजस्थान में पारा 38 के पार, कब पड़ेगी कड़ाके की ठंड?

जयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और चूरू तक कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया।

जयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और चूरू तक कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया।

राजस्थान में नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। आमतौर पर इस समय तक लोगों को सुबह-शाम गुलाबी ठंड का अहसास होने लगता है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। प्रदेश के कई शहरों में दिन के साथ रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। रविवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। खास बात यह है कि पिछले 10 साल में नवंबर के महीने में दूसरी बार यहां पारा इस स्तर तक पहुंचा है।

जयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और चूरू तक कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तेज धूप के चलते दोपहर में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, रात के समय भी पहले जैसी ठंडक महसूस नहीं हो रही। ऐसे में नवंबर में ही गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया है।

10 साल में दूसरी बार नवंबर में इतनी गर्मी मौसम में इस बदलाव के पीछे राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में बना एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बताया जा रहा है। इसके असर से प्रदेश में उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ गई हैं, जबकि पश्चिमी हवाओं का जोर बढ़ गया है। यही वजह है कि आसमान साफ रहने के साथ दिनभर तेज धूप निकल रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।

इस सिस्टम का असर खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में पारा 38 डिग्री के पार पहुंचना इसी का नतीजा है। नवंबर के महीने में पिछले 10 साल के दौरान यह दूसरा मौका है, जब यहां इतनी गर्मी दर्ज की गई है। आमतौर पर नवंबर में तापमान धीरे-धीरे नीचे आने लगता है, लेकिन इस बार गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है।

रात में भी नहीं मिल रही ठंडक, पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दिन में गर्मी के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। उत्तरी हवाओं की रफ्तार कमजोर होने से कई शहरों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट नहीं हो रही है। बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है।

रविवार को प्रदेश में सबसे ठंडी रात माउंट आबू में रही। यहां न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, यह तापमान भी माउंट आबू के सामान्य न्यूनतम तापमान से करीब 4 डिग्री ज्यादा है। यानी प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार माउंट आबू में भी इस बार नवंबर के दौरान अपेक्षित ठंड नहीं पड़ रही है।

अगले एक सप्ताह तक मौसम रहेगा साफ, दिन में निकलेगी तेज धूप मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने या बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। दिनभर तेज धूप निकलने से कई शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है।

वहीं, फिलहाल रात के तापमान में भी बड़ी गिरावट के आसार नहीं हैं। ऐसे में लोगों को अभी कुछ दिन और दिन-रात सामान्य से ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

कब पड़ेगी तेज सर्दी? मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, नवंबर के दूसरे सप्ताह के अंत से प्रदेश में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ सकती है। हालांकि, कड़ाके की सर्दी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है।

फिलहाल प्रदेश में एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के असर से मौसम गर्म बना हुआ है। ऐसे में नवंबर के महीने में भी लोगों को दोपहर में गर्मी और रात में हल्की ठंड के बीच मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं।

राजस्थान में नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। आमतौर पर इस समय तक लोगों को सुबह-शाम गुलाबी ठंड का अहसास होने लगता है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। प्रदेश के कई शहरों में दिन के साथ रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। रविवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। खास बात यह है कि पिछले 10 साल में नवंबर के महीने में दूसरी बार यहां पारा इस स्तर तक पहुंचा है।

जयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और चूरू तक कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तेज धूप के चलते दोपहर में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, रात के समय भी पहले जैसी ठंडक महसूस नहीं हो रही। ऐसे में नवंबर में ही गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया है।

10 साल में दूसरी बार नवंबर में इतनी गर्मी मौसम में इस बदलाव के पीछे राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में बना एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बताया जा रहा है। इसके असर से प्रदेश में उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ गई हैं, जबकि पश्चिमी हवाओं का जोर बढ़ गया है। यही वजह है कि आसमान साफ रहने के साथ दिनभर तेज धूप निकल रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।

इस सिस्टम का असर खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में पारा 38 डिग्री के पार पहुंचना इसी का नतीजा है। नवंबर के महीने में पिछले 10 साल के दौरान यह दूसरा मौका है, जब यहां इतनी गर्मी दर्ज की गई है। आमतौर पर नवंबर में तापमान धीरे-धीरे नीचे आने लगता है, लेकिन इस बार गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है।

रात में भी नहीं मिल रही ठंडक, पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दिन में गर्मी के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। उत्तरी हवाओं की रफ्तार कमजोर होने से कई शहरों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट नहीं हो रही है। बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है।

रविवार को प्रदेश में सबसे ठंडी रात माउंट आबू में रही। यहां न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, यह तापमान भी माउंट आबू के सामान्य न्यूनतम तापमान से करीब 4 डिग्री ज्यादा है। यानी प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार माउंट आबू में भी इस बार नवंबर के दौरान अपेक्षित ठंड नहीं पड़ रही है।

अगले एक सप्ताह तक मौसम रहेगा साफ, दिन में निकलेगी तेज धूप मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने या बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। दिनभर तेज धूप निकलने से कई शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है।

वहीं, फिलहाल रात के तापमान में भी बड़ी गिरावट के आसार नहीं हैं। ऐसे में लोगों को अभी कुछ दिन और दिन-रात सामान्य से ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

कब पड़ेगी तेज सर्दी? मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, नवंबर के दूसरे सप्ताह के अंत से प्रदेश में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ सकती है। हालांकि, कड़ाके की सर्दी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है।