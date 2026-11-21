शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों में सबसे कम रहा। सीकर में भी रात का पारा 6.5 डिग्री तक पहुंच गया।

शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों में सबसे कम रहा। सीकर में भी रात का पारा 6.5 डिग्री तक पहुंच गया।

राजस्थान में सर्दी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर रात के तापमान पर देखने को मिल रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान गिरकर जमाव बिंदु यानी शून्य डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तापमान में आई इस गिरावट के साथ ही माउंट आबू में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं, प्रदेश के 10 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है।

शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों में सबसे कम रहा। सीकर में भी रात का पारा 6.5 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह और शाम चल रही सर्द हवाओं के कारण लोगों को अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम में आए इस बदलाव के बाद प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य में आसमान साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ रात के समय ठंड बनी रहने की संभावना है।

माउंट आबू में सीजन का सबसे ठंडा दिन प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी ने इस सीजन का पहला बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। यहां न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ही पारा जमाव बिंदु तक पहुंचने से ठंड का असर तेज हो गया है। वहीं, नागौर में भी न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भीलवाड़ा में रात का पारा 8.3 और सिरोही में 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

इसके अलावा अलवर, चित्तौड़गढ़, चूरू, उदयपुर, पिलानी और टोंक में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। यानी प्रदेश के कई हिस्सों में रातें अब सर्द होने लगी हैं। खासतौर पर शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है।

दिन में धूप, सुबह-शाम सर्द हवा का असर पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी शहरों में मौसम साफ रहा। सुबह से लेकर देर शाम तक धूप खिली रही, लेकिन सर्द हवाओं ने धूप की गर्माहट का असर कम कर दिया। अधिकांश शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोटा, अजमेर, पिलानी, उदयपुर और बीकानेर समेत कई शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा।

मौसम के इस बदलाव से दिन में भी ठंडक महसूस होने लगी है। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी रात के तापमान में गिरावट का असर साफ दिखाई देने लगा है।

जयपुर में एक सप्ताह में 5 डिग्री गिरा रात का तापमान राजधानी जयपुर में भी सर्दी धीरे-धीरे अपना असर बढ़ा रही है। पिछले एक सप्ताह में यहां न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 13 नवंबर को जयपुर का न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस था, जो 20 नवंबर को घटकर 13.3 डिग्री सेल्सियस रह गया।

इस दौरान सुबह और शाम के समय सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ी है। खासकर सुबह जल्दी और देर रात बाहर निकलने वाले लोगों को ठंड का ज्यादा अहसास हो रहा है।

अगले दो दिन शेखावाटी में बढ़ेगी ठंड मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले दो दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने के बीच रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के इलाकों में देखने को मिल सकता है।