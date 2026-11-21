राजस्थान में सर्दी ने पकड़ा जोर, माउंट आबू में पहली बार जीरो पर पहुंचा पारा
शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों में सबसे कम रहा। सीकर में भी रात का पारा 6.5 डिग्री तक पहुंच गया।
राजस्थान में सर्दी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर रात के तापमान पर देखने को मिल रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान गिरकर जमाव बिंदु यानी शून्य डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तापमान में आई इस गिरावट के साथ ही माउंट आबू में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं, प्रदेश के 10 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है।
शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों में सबसे कम रहा। सीकर में भी रात का पारा 6.5 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह और शाम चल रही सर्द हवाओं के कारण लोगों को अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम में आए इस बदलाव के बाद प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य में आसमान साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ रात के समय ठंड बनी रहने की संभावना है।
माउंट आबू में सीजन का सबसे ठंडा दिन
प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी ने इस सीजन का पहला बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। यहां न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ही पारा जमाव बिंदु तक पहुंचने से ठंड का असर तेज हो गया है। वहीं, नागौर में भी न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भीलवाड़ा में रात का पारा 8.3 और सिरोही में 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
इसके अलावा अलवर, चित्तौड़गढ़, चूरू, उदयपुर, पिलानी और टोंक में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। यानी प्रदेश के कई हिस्सों में रातें अब सर्द होने लगी हैं। खासतौर पर शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है।
दिन में धूप, सुबह-शाम सर्द हवा का असर
पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी शहरों में मौसम साफ रहा। सुबह से लेकर देर शाम तक धूप खिली रही, लेकिन सर्द हवाओं ने धूप की गर्माहट का असर कम कर दिया। अधिकांश शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोटा, अजमेर, पिलानी, उदयपुर और बीकानेर समेत कई शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा।
मौसम के इस बदलाव से दिन में भी ठंडक महसूस होने लगी है। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी रात के तापमान में गिरावट का असर साफ दिखाई देने लगा है।
जयपुर में एक सप्ताह में 5 डिग्री गिरा रात का तापमान
राजधानी जयपुर में भी सर्दी धीरे-धीरे अपना असर बढ़ा रही है। पिछले एक सप्ताह में यहां न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 13 नवंबर को जयपुर का न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस था, जो 20 नवंबर को घटकर 13.3 डिग्री सेल्सियस रह गया।
इस दौरान सुबह और शाम के समय सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ी है। खासकर सुबह जल्दी और देर रात बाहर निकलने वाले लोगों को ठंड का ज्यादा अहसास हो रहा है।
अगले दो दिन शेखावाटी में बढ़ेगी ठंड
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले दो दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने के बीच रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के इलाकों में देखने को मिल सकता है।
उत्तर भारत से लगातार आ रही ठंडी हवाओं के कारण रात की सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक बारिश या मौसम में किसी बड़े बदलाव के बजाय साफ आसमान और ठंड का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।