कहीं ठंड ने दी दस्तक तो कहीं गर्मी का जलवा बरकरार,राजस्थान में मौसम का अजब हाल

प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में रात के तापमान में लगातार गिरावट का असर दिखाई देने लगा है। गुरुवार को यहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

एक तरफ माउंट आबू में रात का पारा 11.4 डिग्री तक पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी का असर बना हुआ है।

राजस्थान में मौसम इन दिनों दो रंग दिखा रहा है। रात होते ही ठंड का एहसास होने लगता है, लेकिन सूरज निकलते ही धूप अपना असर दिखाने लगती है। सुबह और रात को हल्की सर्दी महसूस हो रही है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास बना हुआ है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, वहीं दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज हो रहा है।

गुरुवार को प्रदेश में माउंट आबू सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर बाड़मेर सबसे गर्म इलाका रहा। यहां दिन के तापमान ने दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा गर्मी का अहसास कराया। मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। यानी फिलहाल बारिश की कोई खास संभावना नहीं है और लोगों को दिन में तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है।

आबू में ठंड का असर, फतेहपुर भी रहा ठंडा प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में रात के तापमान में लगातार गिरावट का असर दिखाई देने लगा है। गुरुवार को यहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही आबू प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा।

आबू के बाद फतेहपुर में भी रातें ठंडी रहीं। यहां न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सीकर में 13.2, सिरोही में 13.4, नागौर में 14.1, उदयपुर में 14.4 और चित्तौड़गढ़ में 15.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।

इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के कई इलाकों में रात के समय सर्दी का असर बढ़ने लगा है। खासकर शेखावाटी और पहाड़ी इलाकों में रात का तापमान दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले कम बना हुआ है।

बाड़मेर में गर्मी का जोर, दिन में तेज धूप एक तरफ माउंट आबू में रात का पारा 11.4 डिग्री तक पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी का असर बना हुआ है। गुरुवार को बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा।

प्रदेश के कई हिस्सों में दिनभर तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी का रुख दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है, लेकिन दोपहर में धूप की तपिश लोगों को गर्मी का अहसास करा रही है। यही वजह है कि राजस्थान में फिलहाल दिन और रात के तापमान में अंतर साफ नजर आने लगा है।

अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा साफ, बारिश के आसार नहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के मौसम को लेकर अगले एक सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में अगले सात दिनों तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की गतिविधियां होने के आसार नहीं हैं।

मौसम विभाग के अनुसार साफ आसमान के चलते दिन में धूप का असर बना रहेगा। कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। वहीं रात के तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

दिन का पारा सामान्य से ऊपर, रात में राहत मौसम विभाग के अगले दो सप्ताह के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, जबकि रात का पारा सामान्य के आसपास रह सकता है। इस अवधि में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है।