Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न,मार्च में बारिश, ओले और कोहरे से लौटी ठंड; फसलों को भारी नुकसान

Mar 20, 2026 09:44 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share

राजस्थान में मार्च के तीसरे सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मजबूत Western Disturbance के असर से प्रदेश के कई जिलों में लगातार तीसरे दिन बारिश, ओलावृष्टि और कोहरे का दौर जारी है।

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न,मार्च में बारिश, ओले और कोहरे से लौटी ठंड; फसलों को भारी नुकसान

राजस्थान में मार्च के तीसरे सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मजबूत Western Disturbance के असर से प्रदेश के कई जिलों में लगातार तीसरे दिन बारिश, ओलावृष्टि और कोहरे का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह जयपुर सहित कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को फरवरी जैसी ठंड का अहसास हुआ।

सुबह 3 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर

जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार अलसुबह करीब 3 बजे से बारिश शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। इससे पारा गिर गया और मौसम ठंडा हो गया। सीकर में पूरी रात रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही, जबकि सुबह भी आसमान में घने बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने यहां अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें:LPG के नाम पर राजस्थान में साइबर ठगों का जाल; जानिए कैसे लोग हो रहे शिकार

गंगानगर में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 मीटर से कम

श्रीगंगानगर में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहां सुबह घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर से भी कम रह गई। हालात ऐसे थे कि वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। पिछले एक सप्ताह से यहां ठंडा मौसम बना हुआ है।

टोंक में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान

टोंक जिले में शुक्रवार सुबह ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। सोप उप तहसील और आसपास के गांवों में करीब 10 मिनट तक ओले गिरे, जिससे रबी की मूंग की फसल को भारी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर कानूनी घेरा; हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजरें

दौसा में तेज हवा के साथ बारिश, तापमान में गिरावट

दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। यहां तापमान 21 डिग्री से गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई।

कई जिलों में अच्छी बारिश, ओले भी गिरे

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर में 16.7 मिमी, अलवर में 13.4 मिमी, जैसलमेर में 5.4 मिमी और बीकानेर में 5.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। सीकर, अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे।

10-11 डिग्री तक गिरा तापमान

गुरुवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण दिन के तापमान में 10 से 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर में अधिकतम तापमान सामान्य से 11 डिग्री नीचे रहा, जबकि फतेहपुर और गंगानगर सबसे ठंडे इलाके रहे, जहां अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

5 साल में पहली बार मार्च में इतनी ठंडक

मौसम विभाग के अनुसार मार्च के तीसरे सप्ताह में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे रहना पिछले पांच वर्षों में पहली बार है। सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रदेश में यह असामान्य बदलाव देखने को मिल रहा है।

फसलों को भारी नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता

हालांकि इस बदले मौसम ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन किसानों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण ईसबगोल की करीब 80 प्रतिशत और जीरे की लगभग 50 प्रतिशत फसल खराब हो गई है।

अभी जारी रहेगा मौसम का असर

मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने आमजन और किसानों से सतर्क रहने की अपील की है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Temperature

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।