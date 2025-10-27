राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला: कोटा-उदयपुर समेत 7 शहरों में बारिश, 23 जिलों में अलर्ट जारी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan weather update kota udaipur rain alert
संक्षेप: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दो डिप्रेशन सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है।

Mon, 27 Oct 2025 09:57 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दो डिप्रेशन सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। सोमवार सुबह तक कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद और सवाई माधोपुर में रुक-रुक कर बरसात हुई। कई जगह आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंडक बढ़ गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम अगले तीन दिनों तक सक्रिय रहेगा और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। विभाग ने सोमवार को उदयपुर और कोटा संभाग के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि राज्य में बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और तेजी से ताकतवर होकर चक्रवात में बदल रहा है। यह चक्रवात 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकराएगा। इसके साथ ही, मध्य-पूर्वी अरब सागर में भी एक और डिप्रेशन सिस्टम सक्रिय है। इन दोनों सिस्टम के कारण देशभर में नमी की आपूर्ति बढ़ी है, जिससे राजस्थान सहित उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में बादल छाए हुए हैं।

शर्मा ने बताया कि दोनों समुद्री सिस्टमों से आने वाली नमी के कारण राजस्थान में 30 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इन दिनों के दौरान राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।

कोटा में रविवार देर रात से ही रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार सुबह तक शहर के कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई। सवाई माधोपुर में अलसुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, वल्लभनगर और गोगुंदा क्षेत्रों में सुबह से लगातार फुहारें पड़ीं।

चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और राजसमंद में भी रिमझिम बारिश का दौर चला। राजधानी जयपुर में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। हवा में ठंडक घुलने से लोगों ने हल्के गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है।

प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी मौसम का असर दिखने लगा है। जालोर में सोमवार सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। सुबह 9 बजे तक भी धूप नहीं निकली। हवा में नमी बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कई दिनों की गर्मी के बाद मौसम में यह बदलाव राहत लेकर आया है।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां अगले 24 घंटे में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। वहीं येलो अलर्ट वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खेतों में फसलों की सुरक्षा और बिजली उपकरणों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हो रही बरसात रबी फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और बीज बोने का अनुकूल माहौल बनेगा।

राजस्थान में आमतौर पर अक्टूबर के अंत तक मानसून का प्रभाव समाप्त हो जाता है, लेकिन इस बार दो समुद्री चक्रवाती प्रणालियों ने मौसम का रुख बदल दिया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आगामी कुछ दिनों तक राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बादल और बरसात का दौर यूं ही चलता रहेगा।

