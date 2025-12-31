Hindustan Hindi News
rajasthan weather update jaisalmer first rain new year fog alert 18 districts rajasthan news
राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, जैसलमेर में सीजन की पहली मावठ, नए साल पर 18 जिलों में घने कोहरे और बारिश का अलर्ट

संक्षेप:

Dec 31, 2025 09:12 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में साल 2025 की विदाई और नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड, कोहरे और बारिश के बीच होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी क्रम में बुधवार सुबह मरुस्थलीय जिले जैसलमेर में सीजन की पहली 'मावठ' (शीतकालीन वर्षा) दर्ज की गई। वहीं, शेखावाटी और मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

जैसलमेर में मावठ, बीकानेर-गंगानगर में भी बूंदाबांदी के आसार

जैसलमेर में बुधवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। इस पहली मावठ ने जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, वहीं ठंडक का अहसास और बढ़ा दिया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, फलोदी और श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की प्रबल संभावना है। जयपुर, अलवर और दौसा जैसे जिलों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है, जिससे धूप का प्रभाव कम रहा।

कोहरे का कहर: मेगा हाईवे पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त

प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है। करौली के टोडाभीम में बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। पाडला पावर हाउस के पास मेगा हाईवे पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम थी कि मालाखेड़ा से पदमपुरा जा रही एक बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। चालक अशोक ने बताया कि तीखे घुमाव पर कोहरे की वजह से सड़क नजर नहीं आई। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित है।

सीकर, अलवर और जयपुर सहित 10 से अधिक जिलों में विजिबिलिटी महज 50 मीटर तक रह गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर 'बादल और कोहरे' का साया

अगर आप नए साल के जश्न के लिए घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो सावधानी जरूरी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राजस्थान के 5 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। खासतौर पर जैसलमेर और श्रीगंगानगर जैसे बॉर्डर इलाकों में बारिश न्यू ईयर सेलिब्रेशन के रंग में भंग डाल सकती है।

इसके अलावा, 1 जनवरी की सुबह से प्रदेश में कोहरे का दूसरा और अधिक प्रभावी दौर शुरू होगा। अगले 2-3 दिनों तक यह स्थिति बनी रहने की संभावना है। विभाग ने 1 जनवरी को प्रदेश के 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

तापमान का गणित: शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी

भले ही पिछले 24 घंटों में सर्द हवाओं की गति थोड़ी धीमी पड़ने से न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बादलों और कोहरे के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

* फतेहपुर (सीकर): यहाँ बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान मंगलवार के 3.4 डिग्री से बढ़कर बुधवार को 6.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया।

* अधिकतम तापमान: प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक 29 डिग्री, बाड़मेर में 28.2, जैसलमेर में 27.6 और राजधानी जयपुर में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

आगामी दिनों के लिए सावधानी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 घंटों में नमी बढ़ने और तापमान गिरने से शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप बढ़ सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे हाईवे पर फॉग लाइट का उपयोग करें और गति सीमा का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों के लिए यह मावठ रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं और चने के लिए "अमृत" मानी जा रही है, हालांकि अधिक बारिश नुकसानदेह भी हो सकती है।

