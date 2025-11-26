जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंडक

संक्षेप: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट बदलने लगा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से मंगलवार को प्रदेशभर में ठंड का असर बढ़ गया। दिन के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई

राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट बदलने लगा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से मंगलवार को प्रदेशभर में ठंड का असर बढ़ गया। दिन के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और सीजन में पहली बार सभी शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। वहीं शेखावाटी और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान भी तेजी से गिरा है, जिससे सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, 27 नवंबर से प्रदेश में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। इस बदलाव का असर दो दिनों तक जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा।

शेखावाटी क्षेत्र में ठंड का असर सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर ने न्यूनतम तापमान के मामले में सभी शहरों को पीछे छोड़ दिया। यहां बुधवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री से गिरकर 2.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम आंकड़ा है।

इसके अलावा, सीकर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री, नागौर में 6.9, चूरू में 6.8, करौली में 8.4, झुंझुनूं में 8.7, अलवर में 8.5 और पिलानी में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तरी हवाएं लगातार सक्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण रात और सुबह के तापमान में और गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर और जयपुर संभाग के कई जिलों में ठंड का असर और तेज हुआ है।

मंगलवार को सर्द हवाएं दिनभर चलती रहीं, जिससे अधिकतम तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट हुई। जयपुर, दौसा, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर सहित बीकानेर संभाग के कई शहरों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।

सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान के सभी शहरों का दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

सिरोही मंगलवार को सबसे ठंडा शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के लिए सामान्य से काफी कम है।

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 27 नवंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव दो दिनों तक देखने को मिलेगा।

27 नवंबर:

• जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में बादल छा सकते हैं।

• कहीं-कहीं मेघगर्जना के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना।

28 नवंबर:

• अजमेर और जयपुर संभाग के कई जिलों में बादल छाने की संभावना।

• कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश होने पर अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे प्रदेश में ठंड और बढ़ने की संभावना है। आगामी दिनों में सुबह-शाम की ठिठुरन भी बढ़ सकती है।