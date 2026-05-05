राजस्थान में कई जिलों में तेज बारिश-आंधी और ओलावृष्टि; 29 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। सोमवार देर रात राज्य के कई जिलों में तेज मेघगर्जना, आंधी और बारिश ने मौसम को अचानक बदल दिया।

राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। सोमवार देर रात राज्य के कई जिलों में तेज मेघगर्जना, आंधी और बारिश ने मौसम को अचानक बदल दिया। सीकर, राजसमंद, उदयपुर और जयपुर समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि उदयपुर और राजसमंद के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 29 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार रात सबसे अधिक बारिश सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में दर्ज की गई, जहां 48.0 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 7 मिमी, भीलवाड़ा में 3.2 मिमी, कोटा में 2.6 मिमी और डबोक में 1 मिमी बारिश दर्ज की गई। विभाग का कहना है कि आंधी और बारिश के असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। फिलहाल राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।

रींगस में लगातार तीसरे दिन बारिश, उमस से राहत सीकर जिले के रींगस क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से मौसम का यही मिजाज देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन रात होते-होते बादल सक्रिय हो रहे हैं और बारिश शुरू हो जाती है। सोमवार देर रात भी तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे दिनभर की गर्मी से राहत मिली।

अचानक बदले मौसम के बाद वातावरण सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने राहत महसूस की। हालांकि कुछ समय के लिए तेज बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ और रात के समय आवाजाही में दिक्कतें सामने आईं।

सीकर में दो घंटे तक झमाझम बारिश सीकर जिले में सोमवार देर रात अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं और मेघगर्जना के साथ जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में बारिश से पहले धूलभरी आंधी चली, जिसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई।

करीब दो घंटे तक चली इस बारिश ने पूरे इलाके को तरबतर कर दिया। फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के अलावा सीकर शहर, धोद, खंडेला और श्रीमाधोपुर के कई इलाकों में भी देर रात तक तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। अचानक हुए मौसम परिवर्तन से गर्मी का असर कम हुआ, लेकिन कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई।

राजसमंद में ओलावृष्टि और तेज हवाओं से नुकसान राजसमंद जिले में बारिश और तेज हवाओं ने सबसे अधिक असर दिखाया। यहां कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के कारण कई जगह टीन शेड उड़ गए, दुकानों के शटर उखड़ गए और पुराने पेड़ धराशायी हो गए।

कांकरोली के आसोटिया क्षेत्र में करीब 200 साल पुराना बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। मुख्य डाकघर परिसर में लगे नीम के दो बड़े पेड़ भी गिर पड़े। वहीं विठ्ठल विलास बाग में पांच पेड़ टूटकर गिर गए। राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं के दौरान पेड़ों के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

जयपुर और उदयपुर में भी अचानक बदला मौसम राजधानी जयपुर और उदयपुर में भी सोमवार रात मौसम ने अचानक करवट ली। जयपुर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज अंधड़ के साथ ओलावृष्टि हुई।

मावली क्षेत्र में ओले गिरने के साथ तेज बारिश दर्ज की गई। उदयपुर शहर में भी तेज हवाओं के कारण मौसम में ठंडक घुल गई। कुछ स्थानों पर तेज हवा के चलते पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आईं। अचानक बदले मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई जगहों पर अस्थायी अव्यवस्था भी देखने को मिली।