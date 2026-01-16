राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, सर्दी से मिलेगी राहत; हनुमानगढ़ में स्कूल बंद, तापमान में होगी बढ़ोतरी

संक्षेप: राजस्थान में ठंड के तेवर अब धीरे-धीरे नरम पड़ने लगे हैं। प्रदेश के लोगों को आज से सुबह और शाम की तेज सर्दी से कुछ राहत मिलने की संभावना है।

राजस्थान में ठंड के तेवर अब धीरे-धीरे नरम पड़ने लगे हैं। प्रदेश के लोगों को आज से सुबह और शाम की तेज सर्दी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जनवरी से प्रदेश में उत्तरी हवा का प्रभाव कमजोर होगा, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी सर्द हवा और कोहरे का असर बना रहेगा।

इधर, सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर ने 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों की छुट्टियां 16 और 17 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। प्रशासन का कहना है कि लगातार कम तापमान और सुबह के समय कोहरे के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

हनुमानगढ़ रहा सबसे ठंडा

पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रों में गुरुवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही दिनभर सर्द हवाएं चलती रहीं, जिससे दिन में भी ठंड का असर बना रहा। प्रदेश में सबसे ठंडा दिन हनुमानगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान केवल 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सर्द हवाओं के चलते लोगों को दिन में भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा।

पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान बढ़ा

वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मौसम का मिजाज कुछ अलग नजर आया। उत्तरी हवा का असर कमजोर होने और तेज धूप निकलने से यहां दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 29.7, जालौर में 27.2, जोधपुर में 28.2, अजमेर में 26.9, चित्तौड़गढ़ में 26.7, बीकानेर में 26.6 और नागौर में 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन जिलों में दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की गई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली।

सुबह-शाम तेज सर्दी, पारा 10 डिग्री से नीचे

हालांकि, राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम की सर्दी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। फलौदी और प्रतापगढ़ को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सीकर के पास फतेहपुर में एक बार फिर तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया, जहां न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

इसके अलावा अलवर और सीकर में न्यूनतम तापमान 1-1 डिग्री सेल्सियस रहा। नागौर में 2.3, करौली में 2.0, दौसा में 2.6, लूणकरणसर में 2.3 और पाली में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कई इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति बनी रही, जिससे फसलों को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राज्य में सर्द हवा और कोहरे का असर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में 16 जनवरी को भी देखने को मिलेगा। हालांकि, 17 जनवरी से उत्तरी हवा और कमजोर होगी, जिससे तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि 17 और 18 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाने की संभावना है। बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।