दिन में धूप सुहानी, रात की सर्दी हुई छूमंतर! राजस्थान में मौसम का अलग मिजाज

मौसम के इस बदले मिजाज के बीच राहत की बात यह है कि फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक आसमान साफ रहने की संभावना है।

मौसम के इस बदले मिजाज के बीच राहत की बात यह है कि फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक आसमान साफ रहने की संभावना है।

राजस्थान में मौसम इन दिनों अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। दिन में धूप सुहानी लग रही है तो रात में सर्दी का असर भी कुछ कम हो गया है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जबकि रात के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खासकर उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में रात के समय ठंड का जोर कमजोर पड़ा है। हालांकि, माउंट आबू में अब भी सर्दी का असर सबसे ज्यादा है। यहां न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम के इस बदले मिजाज के बीच राहत की बात यह है कि फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक आसमान साफ रहने की संभावना है। दिन में धूप खिली रहेगी और कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में दिन के समय गर्माहट थोड़ी बढ़ सकती है, जबकि रात की सर्दी का असर कई इलाकों में फिलहाल हल्का बना रह सकता है।

बाड़मेर में गर्मी का जोर, बाकी शहरों में 35 डिग्री से नीचे पारा प्रदेश में रविवार को अधिकतम तापमान के मामले में बाड़मेर सबसे आगे रहा। यहां दिन का तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 34.8, चित्तौड़गढ़ में 33.8, पिलानी में 33.1 और फतेहपुर में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ।

वहीं नागौर और चूरू में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री तथा श्रीगंगानगर में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन का पारा सामान्य से नीचे रहा। चूरू, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर में भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज हुआ।

इससे दिन के समय तेज गर्मी का असर कम बना हुआ है। धूप निकलने के बावजूद तापमान में ज्यादा उछाल नहीं आने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। हालांकि, बाड़मेर जैसे पश्चिमी इलाकों में दिन के समय गर्माहट दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा महसूस हो रही है।

रात में सर्दी क्यों पड़ रही कमजोर? राजस्थान में बारिश थमने और आसमान साफ होने के बाद मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई शहरों में दिन के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। इसका असर यह है कि सुबह और रात के समय महसूस होने वाली ठंड पहले के मुकाबले कुछ कम हो गई है।

उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर समेत कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में इन इलाकों में रात के समय सर्दी का असर अपेक्षाकृत कम है।

शेखावाटी में भी रात का पारा चढ़ा शेखावाटी क्षेत्र में भी रात की सर्दी का जोर थोड़ा कमजोर हुआ है। चूरू, सीकर, झुंझुनूं और फतेहपुर जैसे इलाकों में पहले न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

रविवार को सीकर में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री, फतेहपुर में 13.9 डिग्री, झुंझुनूं और चूरू में 17.5 डिग्री तथा पिलानी में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा टोंक में न्यूनतम तापमान 16.4 और अजमेर में 16 डिग्री सेल्सियस रहा।

इन आंकड़ों से साफ है कि शेखावाटी में भी रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहने से प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड वहीं दर्ज की गई।

अगले 3-4 दिन कैसा रहेगा मौसम? मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के मुताबिक, राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में धूप निकलेगी और कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है।