अर्नब के बाद मुरासु की एंट्री, बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान; राजस्थान में कितना असर

बंगाल की खाड़ी में मुरासु कोई सामान्य मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि एक चक्रवाती तूफान है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा था।

भारतीय मौसम विभाग ने इसे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा था। यह तूफान आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ा और 3 नवंबर की सुबह तट से टकराया।

राजस्थान में सुबह कोहरे की चादर, दिन में चटक धूप और रात में हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक दो चक्रवाती तूफानों ने मौसम का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहले चक्रवात अर्नब ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को प्रभावित किया और अब मुरासु तूफान ने दस्तक दे दी है। मुरासु ने 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट पर लैंडफॉल किया। हालांकि, राजस्थान के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल इस तूफान का प्रदेश के मौसम पर खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या राजस्थान में अब सर्दी जोर पकड़ेगी या दिन में धूप का दबदबा बना रहेगा?

मौसम विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक, राजस्थान में फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रह सकता है। दिन में धूप खिलने से मौसम सुहावना रहेगा, जबकि रात के तापमान में गिरावट से सुबह-शाम ठंडक बढ़ सकती है।

अर्नब के बाद मुरासु तूफान, आखिर क्या है ये बला? बंगाल की खाड़ी में मुरासु कोई सामान्य मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि एक चक्रवाती तूफान है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा था। यह तूफान आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ा और 3 नवंबर की सुबह तट से टकराया। इसके दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने और झोंकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान था।

अर्नब के प्रभाव के कुछ ही दिनों बाद मुरासु का आना भी खास है। दोनों तूफानों ने एक सप्ताह से भी कम समय के अंतराल में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया। मुरासु नाम भारत की ओर से सुझाया गया है, जिसका तमिल भाषा में अर्थ नगाड़ा या ढोल होता है।

हालांकि, बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान का मतलब यह नहीं है कि राजस्थान में भी तेज बारिश या आंधी आएगी। दोनों क्षेत्रों की मौसम प्रणालियां अलग हैं और राजस्थान में फिलहाल बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं।

राजस्थान में सुबह कोहरा, दिन में तेज धूप राजस्थान में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में मंगलवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। सुबह के समय सर्दी महसूस हुई, लेकिन सूरज निकलने के बाद धूप तेज हो गई। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के ज्यादातर शहरों में आसमान साफ रहा और दिनभर धूप खिली।

बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, अलवर और जयपुर समेत कई शहरों में सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ी। यानी दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि रात में मौसम ठंडा होने लगा है।

फतेहपुर सबसे ठंडा, रात में 13.5 डिग्री पहुंचा पारा रात की सर्दी का असर प्रदेश के कुछ इलाकों में ज्यादा नजर आने लगा है। सोमवार को सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश में सबसे कम रहा।

राजधानी जयपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजमेर में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। अजमेर में दिन में धूप के बाद शाम होते ही ठंडक महसूस होने लगी।

अब आगे क्या? 10 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में धूप खिली रह सकती है और कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है।