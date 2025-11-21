Hindustan Hindi News
सर्द हवाएं कमजोर, तापमान में बढ़ोतरी: राजस्थान में दो सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम

संक्षेप:

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर अब धीरे-धीरे कमजोर होने लगी है। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं की तीव्रता कम होने के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Fri, 21 Nov 2025 10:15 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर अब धीरे-धीरे कमजोर होने लगी है। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं की तीव्रता कम होने के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर, चूरू, झुंझुनूं और माउंट आबू जैसे सर्द क्षेत्रों में गुरुवार को तापमान सामान्य से कुछ ऊपर रहा। खासतौर पर माउंट आबू, जहां लगातार पाला और शून्य से नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा था, वहां गुरुवार को पारा जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज हुआ।

मौसम केन्द्र जयपुर ने राज्य के लिए दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें साफ आसमान और स्थिर तापमान की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में किसी भी तरह की बारिश या बादल छाने की संभावनाएं नगण्य हैं। साथ ही दिन में धूप सामान्य से तेज रहेगी, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

गुरुवार को माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1°C दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों की तुलना में राहत भरा रहा। नागौर में 6.2°C, फतेहपुर में 6.1°C, सिरोही में 7.2°C, जबकि सीकर में न्यूनतम तापमान 7.5°C रहा। अलवर में 9.5°C और उदयपुर में 9.2°C दर्ज हुआ। चित्तौड़गढ़ और चूरू में यह 9°C रहा, वहीं बारां और करौली में 9.9°C दर्ज किया गया।

जालौर में 8°C, जयपुर में 12.3°C, अजमेर में 10.8°C, वनस्थली (टोंक) में 10.3°C रहा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 13.8°C रहा, जो प्रदेश में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान में शामिल रहा। वहीं गंगानगर में 11.7°C रिकॉर्ड किया गया।

सर्द हवाओं के कमजोर होने से अधिकतम तापमान में भी हल्का उतार-चढ़ाव बना रहा। चित्तौड़गढ़, कोटा, अलवर और जालोर में बुधवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 1°C तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र में दिन का तापमान थोड़ा गिरा।

बाड़मेर में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.5°C रहा, जबकि जैसलमेर और बीकानेर में 31.2°C, जोधपुर में 31°C, फलोदी में 29.2°C और जालौर में 30.2°C दर्ज हुआ। नागौर में 29.7°C, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 29.4°C, अलवर में 28.8°C और राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 27.5°C रहा।

सिरोही में अधिकतम तापमान 23.6°C दर्ज किया गया, जो गुरुवार का सबसे ठंडा दिन रहा।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 4 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान सामान्य से 2–3°C तक नीचे रह सकता है, जिससे सुबह और रात का असर हल्का ठंडा बना रहेगा। हालांकि दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने साफ किया है कि अगले दो सप्ताह प्रदेश में किसी भी पश्चिमी विक्षोभ का बड़ा प्रभाव नहीं दिखेगा और आसमान पूरी तरह साफ रहेगा।

