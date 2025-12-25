Hindustan Hindi News
राजस्थान में ठंड का टॉर्चर, 2 दिन शीतलहर की चेतावनी; सिरोही में पारा 5 डिग्री से नीचे गिरा

उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर खत्म होते ही राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। बर्फीली उत्तरी हवाओं के मैदानी इलाकों में पहुंचने से प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

Dec 25, 2025 10:39 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर खत्म होते ही राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। बर्फीली उत्तरी हवाओं के मैदानी इलाकों में पहुंचने से प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। शेखावाटी अंचल में सर्दी का सितम इस कदर रहा कि सुबह के समय खेतों में ओस की बूंदें जमी हुई नजर आईं।

मौसम केंद्र जयपुर के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, नागौर में पारा 3.4 डिग्री, माउंट आबू में 4 डिग्री और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों में सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। लूणकरणसर और चूरू जैसे जिलों में भी पारा 6 डिग्री से नीचे बना हुआ है। हालांकि, कोहरे से बुधवार को थोड़ी राहत मिली और आसमान साफ रहने के कारण दिन में धूप खिली, लेकिन सर्द हवाओं ने धूप की तपिश को बेअसर कर दिया।

बुधवार का दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में काफी ठंडा रहा। सिरोही में अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम था। इसके अलावा जयपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर और चूरू सहित करीब 16 प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा। ठंडी हवाओं के कारण दिन के समय भी लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा।

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में):

* फतेहपुर: 2.6

* नागौर: 3.4

* माउंट आबू: 4.0

* सीकर: 5.0

* चूरू: 5.8

* बीकानेर/जैसलमेर: 8.8

सीकर, झुंझुनूं और चूरू (शेखावाटी क्षेत्र) में कड़ाके की ठंड के कारण सुबह के समय खुले मैदानों और गाड़ियों के शीशों पर ओस की बूंदें जमी हुई देखी गईं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तापमान में और गिरावट होती है, तो पाला पड़ने की संभावना बढ़ सकती है, जो रबी की फसलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी हवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है।

मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनूं, सीकर और नागौर जिलों के लिए विशेष रूप से 'कोल्ड-वेव' (शीतलहर) का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रात के साथ-साथ दिन के तापमान में भी भारी कमी आने की आशंका है।"

मौसम में आए इस अचानक बदलाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी है। खासकर सुबह और देर रात की शीतलहर के दौरान घर से बाहर निकलते समय पर्याप्त ऊनी कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। आने वाले एक हफ्ते तक राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहने वाला है।

