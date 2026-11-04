राजस्थान में अब रातें होने लगीं सर्द, शेखावाटी में पारा लुढ़का तो जयपुर में भी बढ़ी ठिठुरन

प्रदेश में सर्दी का असर सबसे ज्यादा शेखावाटी के इलाकों में दिखाई देने लगा है। मंगलवार रात सीकर और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रदेश में सर्दी का असर सबसे ज्यादा शेखावाटी के इलाकों में दिखाई देने लगा है। मंगलवार रात सीकर और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। दिन में भले ही तेज धूप निकल रही हो, लेकिन सूरज ढलते ही ठंड अपना असर दिखाने लगी है। खासकर शेखावाटी के सीकर और फतेहपुर में रातें काफी सर्द होने लगी हैं। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 12.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि सीकर और फतेहपुर में माउंट आबू जैसी सर्दी का अहसास होने लगा है। उधर, राजधानी जयपुर में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। हालांकि, रात के तापमान में मामूली गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय ठंड का असर और बढ़ने के आसार हैं।

शेखावाटी में ठंड का असर, माउंट आबू में सबसे सर्द रात प्रदेश में सर्दी का असर सबसे ज्यादा शेखावाटी के इलाकों में दिखाई देने लगा है। मंगलवार रात सीकर और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां रात के समय ठंड का असर साफ महसूस होने लगा है। वहीं, प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इसके अलावा प्रदेश के कई दूसरे शहरों में भी रात का पारा नीचे आया है। भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री, उदयपुर में 14.9 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 15.2 डिग्री और अजमेर में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सिरोही में 15.7 डिग्री, पिलानी में 15.7 डिग्री और करौली में 15.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के कई इलाकों में रातें अब ठंडी होने लगी हैं। खासकर खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।

दिन में गर्मी का एहसास, बाड़मेर में 36.6 डिग्री पहुंचा पारा राजस्थान में मौसम का एक दूसरा रंग भी देखने को मिल रहा है। जहां रात में ठंड बढ़ रही है, वहीं दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी शहरों में आसमान साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही।

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मंगलवार को बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यानी एक तरफ दिन में गर्मी का असर है तो दूसरी तरफ रात होते ही मौसम ठंडा हो रहा है।

जयपुर में भी रात का पारा गिरा, जानिए कितना रहा तापमान राजधानी जयपुर में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को शहर में दिनभर आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली रही। यहां अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, रात होते ही मौसम का मिजाज बदल गया।

जयपुर में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री गिरकर 18.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे रात और सुबह के समय हल्की ठंड का अहसास बढ़ गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर राजधानी में भी सर्दी का असर तेज हो सकता है।

अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम? मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है और आसमान साफ रहने के साथ दिन में धूप निकलेगी। कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है।