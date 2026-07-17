राजस्थान में 18 जुलाई को भी नहीं मिलेगी बड़ी राहत, ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार कमजोर

बारिश नहीं होने के कारण कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री के आसपास रह सकता है।

राजस्थान में मानसून की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। 18 जुलाई (शनिवार) को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिए किसी बड़े बारिश अलर्ट की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाने और छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यापक बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है।

राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश नहीं होने के कारण उमस लगातार बढ़ रही है। दिन में तेज धूप और रात में नमी के कारण लोगों को गर्मी का अहसास अधिक रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून कमजोर स्थिति में है और राज्य में बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी।

पूर्वी राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा। दिन में बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना कम है। कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

पश्चिमी राजस्थान में भी राहत नहीं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, पाली और श्रीगंगानगर सहित पश्चिमी राजस्थान में भी शनिवार को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के लिए भी 18 जुलाई को कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। यहां दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान सामान्य से अधिक महसूस हो सकता है।

तापमान 38 से 41 डिग्री तक पहुंच सकता है बारिश नहीं होने के कारण कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। हवा में नमी अधिक होने से हीट इंडेक्स बढ़ेगा और लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस होगी।

20 जुलाई के बाद बदल सकता है मौसम मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 18 और 19 जुलाई तक राज्य में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। 20 जुलाई से गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इसके बाद 21 से 23 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और बारिश का दायरा बढ़ने के संकेत हैं।

किसानों की बढ़ी चिंता राजस्थान के कई कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं होने से खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यदि अगले सप्ताह मानसून सक्रिय होता है तो खेती-किसानी को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मौसम विभाग ने किसानों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।