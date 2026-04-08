राजस्थान में बेमौसम कहर, बारिश-ओलावृष्टि से फसलें तबाह, पारा 7° गिरा

राजस्थान में मौसम ने अचानक रुख बदला और पूरे राज्य में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में तेज झमाझम बारिश के कारण लोग अचानक ही घरों में दुबक गए।

Rajasthan weather: राजस्थान में मौसम ने अचानक रुख बदला और पूरे राज्य में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में तेज झमाझम बारिश के कारण लोग अचानक ही घरों में दुबक गए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, इस बार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राज्य के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय रहा और इसका असर 8 अप्रैल को भी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से एक हफ्ते तक राज्य में मौसम साफ रहेगा और धूप लौटेगी।

जयपुर में तेज बारिश और तापमान में गिरावट मंगलवार की रात राजधानी जयपुर में करीब डेढ़ घंटे तक तेज बारिश हुई। शहर की सड़कों पर जलजमाव के दृश्य देखने को मिले। लगातार बरसात के चलते तापमान में करीब 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। सुबह से ही लोग हल्की ठंडक और उमस के बीच अपने घरों से निकलते हुए नजर आए। मौसम में यह अचानक बदलाव कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक रहा।

अलग-अलग जिलों में बारिश और ओले राज्य के कई जिलों में बारिश का मिजाज अलग-अलग रहा। जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, दौसा, अलवर, नागौर, टोंक, भरतपुर और धौलपुर में घने बादलों के बीच तेज बारिश हुई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर जैसे क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को गंभीर नुकसान की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रही।

फसलों को नुकसान विशेष रूप से फसलों के लिए यह मौसम बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में पानी भर गया और गेहूं, इसबगोल जैसी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई। तैयार कटाई के लिए रखी गई फसल भी बारिश के पानी में भीग गई। कई जिलों की मंडियों में रखी फसलें भी बच नहीं पाईं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे मौसम का दौर लंबे समय तक जारी रहा, तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

तापमान में बदलाव तापमान में बदलाव भी देखने लायक रहा। मंगलवार को 10 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे अधिक गर्मी चित्तौड़गढ़ में रही, जहां का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सबसे ठंडा इलाका फतेहपुर (सीकर) रहा, जहां का अधिकतम तापमान मात्र 25 डिग्री सेल्सियस रहा।

अगले 24 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटे भरतपुर और जयपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी है। उन्होंने चेताया कि लोग अचानक मौसम बदलाव के लिए तैयार रहें और खेतों में फसल की सुरक्षा के उपाय करें।

आम जनजीवन पर असर इस मौसम ने आम जनजीवन पर भी असर डाला। लोग अचानक बारिश में फंसते दिखे, स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की अफवाहें उड़ीं, और सड़क पर चलने वाले वाहन चालक मुसीबत में रहे। सामाजिक मीडिया पर भी लोग बारिश और ओलों की झलकियां शेयर करते नजर आए, जो इस मौसम की अप्रत्याशितता को दर्शाती हैं।

मौसम का साफ दौर जल्द लौटेगा हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से अगले चार-पांच दिन मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप के साथ तापमान बढ़ेगा और लोग गर्मी महसूस करेंगे। राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अप्रैल के आखिरी दो हफ्तों में पारा चढ़ने लगेगा और मई-जून में अच्छी गर्मी देखने को मिलेगी। ऐसे में राजस्थान में गर्मी और बरसात का यह अनूठा मिश्रण अप्रैल माह को यादगार बना देगा।

मौसम की अप्रत्याशित शक्ति राजस्थान का यह मौसम नेचर की अप्रत्याशित ताकत को दिखाता है—कभी तेज बारिश और ओले, कभी ठंडक और उमस, और जल्द ही तेज धूप। किसान, आम नागरिक और प्रशासन सभी इस बदलाव से प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में इस तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी होगा।