राजस्थान में मौसम का यू-टर्न,अगले 48 घंटों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लू से मिलेगी राहत

राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मई की शुरुआत के साथ ही प्रदेशवासियों को राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मई की शुरुआत के साथ ही प्रदेशवासियों को राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बदलाव के पीछे एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं का प्रभाव माना जा रहा है, जिसने पूरे प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है।

तापमान में गिरावट, लू से राहत के आसार मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी दो दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत ज्यादा नहीं मानी जा रही, लेकिन पिछले कई दिनों से झुलसा देने वाली गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। खासतौर पर शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को दिन के तापमान में हल्की नरमी महसूस होगी।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग ने 2 से 4 मई के बीच जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनूं जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और मेघगर्जन की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है।

आंधी और बारिश का नया दौर शुरू मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चल सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे वातावरण में ठंडक बढ़ेगी। हालांकि, हवा में नमी बढ़ने के कारण उमस भी महसूस हो सकती है।

पूर्वी राजस्थान में बारिश, पश्चिम में धूलभरी हवाएं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में बारिश की संभावना अधिक है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मुख्य रूप से धूलभरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। यहां तापमान में हल्की गिरावट तो होगी, लेकिन गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा।

किसानों और आमजन के लिए एडवाइजरी मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने और उन्हें ढककर रखने की हिदायत दी गई है, ताकि अचानक होने वाली बारिश से नुकसान न हो।

वहीं आम लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। आंधी के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं के पास खड़े होने से बचने की अपील की गई है। साथ ही तेज हवाओं के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।