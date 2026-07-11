Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम? इन जिलों में बारिश, बाकी जगह उमस करेगी बेहाल

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

बारिश भले कम हो, लेकिन जहां गरज-चमक के साथ बादल बनेंगे वहां बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या ऊंचे स्थानों पर खड़े होने से बचें।

राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम? इन जिलों में बारिश, बाकी जगह उमस करेगी बेहाल

जुलाई का महीना आधा होने को है, लेकिन राजस्थान में मानसून अभी भी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा। अगर आप रविवार को झमाझम बारिश की उम्मीद में घर से निकलने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर बना रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें राहत जरूर दे सकती हैं।

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। इसका असर खेती से लेकर आम जनजीवन तक दिखाई देने लगा है। कई जिलों में दिन में तेज धूप और शाम को उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल कोई मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए व्यापक बारिश की संभावना कम है।

कहां पड़ सकती हैं बारिश की फुहारें?

पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में दोपहर बाद बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की संभावना बेहद कम है, जबकि जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर बौछारें पड़ सकती हैं।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में पटवारी की जगह BJP MLA का कर दिया तबादला; नाम देख अधिकारी भी चौंके

गर्मी नहीं, उमस करेगी परेशान

बारिश कम होने के कारण दिन का तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा, लेकिन हवा में नमी के चलते उमस लोगों को परेशान करेगी। सुबह और शाम हल्की ठंडी हवा का अहसास हो सकता है, लेकिन दोपहर में चिपचिपी गर्मी महसूस होगी। खासकर जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा और भरतपुर में उमस ज्यादा रहने की संभावना है।

किसानों की बढ़ी चिंता

राजस्थान के कई जिलों में खरीफ फसलों की बुवाई बारिश पर निर्भर है। कमजोर मानसून के कारण किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो बाजरा, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों पर असर पड़ सकता है। हालांकि जिन इलाकों में पहले अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान के अलवर में 3 महीने पहले सुसाइड कर चुके वनपाल का किया तबादला

अगले सप्ताह बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि अभी एक सप्ताह तक मानसून की गतिविधियां सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। किसी बड़े बारिश वाले सिस्टम के सक्रिय होने के बाद ही प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका-चीन को टक्कर देने की तैयारी, जयपुर में बनेंगे हाईटेक इंडस्ट्रियल रोबोट

इन लोगों को बरतनी होगी सावधानी

बारिश भले कम हो, लेकिन जहां गरज-चमक के साथ बादल बनेंगे वहां बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या ऊंचे स्थानों पर खड़े होने से बचें। किसान खेतों में काम करते समय मौसम पर नजर रखें और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।

जयपुर का हाल

राजधानी जयपुर में रविवार को आंशिक बादल छाए रहने, बीच-बीच में हल्की बारिश या रेन शॉवर की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उमस बनी रहेगी, इसलिए लोगों को गर्मी का एहसास होगा।

कुल मिलाकर…

12 जुलाई को राजस्थान में मौसम का मिजाज ‘हल्की राहत, ज्यादा उमस’ वाला रहेगा। कहीं बादल, कहीं धूप और कुछ इलाकों में हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को नियमित अपडेट पर नजर रखने और गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, के लिए गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, हालांकि राज्य में व्यापक भारी बारिश की संभावना फिलहाल सीमित बताई गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Weather Weather News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।